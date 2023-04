Am 28. April werden im Wiener Volkstheater die diesjährigen Amadeus-Awards vergeben. Ein Sieger steht bereits jetzt fest: Josh sichert sich mit seinem Hit „Expresso & Tschianti“ den Preis in der Kategorie „Pop/Rock“ und bremste damit Mitbewerber wie Pizzera & Jaus, Bilderbuch, Edmund und Wanda aus. Bereits im Vorjahr durfte sich der 37-Jährige über den Sieg in der Pop/Rock-Kategorie freuen. Mit "Cordula Grün", dem "Song des Jahres" 2019, hatte er eine Erfolgswelle ins Rollen gebracht, die bis heute nicht abgerissen ist.