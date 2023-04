Die Kirche war jahrhundertelang die wichtigste Mäzenin der Kunst. Nicht nur von Bildender Kunst und Architektur, sondern auch im Bereich der Musik. Nie bekommt man das intensiver vor Ohren geführt wie zu Ostern, wenn in den Kirchen und Konzertsälen der Steiermark festliche Sakralmusik erklingt. Besonders oft zu hören sind dabei die Messen von Haydn und Mozart. Hier (ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit!) einige Hinweise zu Ostersonntags-Gottesdiensten mit Musik in der Steiermark.

In der Grazer Franziskanerkirche begeht man das Hochfest mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr, bei dem Joseph Haydns Orgelsolomesse in Es-Dur sowie das „Halleluja“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“ erklingt. Es singen die Franziskuskantorei und die Kantorei Mariahilf unter der Leitung von Veronika Karner. Früher am Vormittag ist die Kantorei schon am Stammgotteshaus Graz-Mariahilf zu hören: zum österlichen Festgottesdienst um 9.30 Uhr.

Auch in der Grazer Stadtpfarrkirche erklingt Haydns Orgelsolomesse, interpretiert vom Stadtpfarrchor. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. In Herz-Jesu wird der Festgottesdienst um 11.30 Uhr beginnen, dort wird die Capella Calliope und weitere Ensembles die „Mariazeller Messe“ von Joseph Haydn aufführen.

Der PaltenKlang-Chor wird am Ostersonntag den Gottesdienst (9.30 Uhr) in der Pfarrkirche Gaishorn musikalisch gestalten. Gemeinsam mit Musikern und Solisten und unter der Leitung des Organisten Lukas Hasler bringt man die „Paukenmesse“ von Joseph Haydn zu Gehör.

In Bruck an der Mur wird die Kantorei der Stadtpfarrkirche zum Festgottesdienst Wolfgang Amadé Mozarts „Spatzenmesse“ KV 220 aufführen. Die Gesamtleitung hat Herbert Handl, der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

In Mürzzuschlag fängt die sonntägliche Festmesse bereits um 8.45 Uhr an, unter der Leitung von Birgit Leisentritt gestaltet der MGV-Mürzklang und das Instrumentalensemble Kropfisch die Feier musikalisch: Zu hören ist die G-Dur-Messe von Franz Schubert.

In Feldbach ist die Sonntagsmesse mit Musik von Joseph Haydn („Große Orgelsolomesse“) ausgestaltet und auch das „Halleluja“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“ wird von den musikalischen Käften der Pfarre Feldbach zu Gehör gebracht. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr.

In der Pfarrkirche Frohnleiten wiederum wird das Hochamt (ab 10 Uhr) vom Pfarrchor mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Trinitatis“-Messe begleitet. In Trofaiach dagegen steht Mozarts „Spatzenmesse“ auf dem Programm des Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt. Die Gesamtleitung hat Organist David Schlager.

Im Grazer Dom wird die Dommusik das gewichtigste und schwierigeste all dieser Werke zur Aufführung bringen. Das bischöfliche Hochamt ab 10 Uhr wird von Ludwig van Beethovens C-Dur-Messe op. 86 sowie Händels „Hallelujah“ begleitet. Domkapellmeisterin leitet die Dom-Ensembles zu dem sich bekannte Solisten wie Wilfried Zelinka gesellen.