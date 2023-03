Es geht ja doch - nachdem der Pop-Kalender in Graz noch zu Jahresbeginn nicht gerade mit vielen großen Namen glänzen konnte, wurde letzte Woche bekannt, dass Bryan Adams im Dezember 2023 nach Graz kommt. Nur wenige Tage später dann das nächste Highlight: Die dänischen Rockgrößen Volbeat legen zusätzlich zu ihrer ausverkauften Show am Donnerstag, 29. Juni 2023 auf der Burg Clam in Oberösterreich noch eine zweite Österreich-Show drauf. Am Mittwoch, den 28. Juni werden sie die Stadthalle Graz zum Beben bringen, wie Veranstalter Barracuda Music bekanntgegeben hat. Der Vorverkauf startet am Donnerstag über alle gewohnten Vorverkaufsstellen (oeticket & Co.).

Volbeat waren bereits mehrmals in Graz zu Gast, zunächst noch 2009 im Orpheum, dann zwei Mal in der Stadthalle (2010) bzw. am Messegelände. 18.000 Fans feierten im September 2017 bei einem Open Air mit - eine der Feuerproben des Messegeländes für Mega-Events dieser Größenordnung.

Volbeat-Open Air 2017 am Messegelände Graz © MCG/Martin Wiesner

Schon bis 2016 hatte die Band, die für ihre charakteristische Mischung aus Heavy Metal, Psychobilly und Punk 'n' Roll-Sound bekannt ist, weltweit mehr als 3,5 Millionen Alben verkauft, wie Wikipedia auflistet. Und die Erfolgskurve der Dänen verläuft weiterhin hoch oben: 2021 veröffentlichten Volbeat ihr achtes Album "Servant of the Mind". Das Album erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Platz eins der Albumcharts. Und die Lead-Single „Wait A Minute My Girl“, die Frontmann Michael Poulsen als Liebeslied für seine Verlobte schrieb, stieg in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts auf Platz eins ein.

Fan-Fotos vom Volbeat-Konzert 2017 in Graz: