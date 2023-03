„Ohne Bühne geht es bei mir nicht“, lacht Bühnenbildner Markus Boxler, während er noch den letzten Feinschliff am Wolkenkuckucksheim macht. Drei Schaufenster wurden von der konsumorientierten Anpreisungsfläche zu Zonen des Innehaltens umfunktioniert. Begleitet werden die Schaufenster von Texten des Autors Horst Putz - voll und ganz in die Märchenwelt eintauchen kann man, indem man den QR-Code an der Scheibe scannt.