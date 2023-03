Zeigen, was ist: Die Kulturredaktion der Kleinen Zeitung führt einmal pro Woche durch die steirische Kulturszene. Mit einem streng subjektiven Blick und ohne Anspruch heben die Redakteurinnen und Redakteure abwechselnd einzelne Kleinode und große Ereignisse hervor. Und schauen manchmal auch über die Landesgrenzen hinaus.

An diesem Wochenende ist enorm viel los auf Österreichs Bühnen, die Steiermark bildet dabei keine Ausnahme. Bevor man sich also nächste Woche (genauer ab 21. März) bei der Grazer Diagonale die Leistungsschau des heimischen Kinos geben kann, diesmal noch viele Tipps aus dem Bereich Theater und Musiktheater.

Der geheime Opernweltmeister aus Mähren

Wenn man Dirigenten und Regisseurinnen, Musikerinnen und Sänger fragt, wen sie für den größten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts halten, mag die Antwort bisweilen überraschen. Denn man bekommt oft nicht "Richard Strauss" oder "Giacomo Puccini" zu hören, sondern: ...Leoš Janáček. Der mährische Komponist, ein Zeitgenosse Puccinis, ist bei Leuten vom Fach hochgeschätzt, während sein Genie im Publikum auch heute noch bisweilen verkannt wird. Auch über dieses Phänomen habe ich im Vorfeld der nächsten Opernpremiere in Graz mit der deutschen Regisseurin Anika Rutkofsky gesprochen, die hierzulande erstmals mit einer großen Arbeit in Erscheinung tritt. Siehe untenstehenden Link.

"Katja Kabanova" - oder "Kat'a Kabanová" wie die Oper ganz korrekt im tschechischen Original heißt - ist eine herzzerreißende Geschichte einer Frau, die an der Gesellschaft scheitert. Die Grazer Premiere ist am Samstag (18. März). Karten für diesen Abend und für die Folgevorstellungen gibt es hier.

Graz und Glamour? Ja, das gibt es!

Graz und Glamour: Sehr selten sind diese beide Dinge einander näher gekommen als bei Marisa Mell. Die Schauspielerin war im internationalen Filmbusiness tätig und galt in den späten Wirtschaftswunderjahren sozusagen als österreichische Antwort auf die Loren. Das GrazMuseum zeigt in Kooperation mit der Diagonale die Ausstellung "Magic Marisa", die das Leben und das Werk dieser außergewöhnlichen Frau in den Mittelpunkt stellt. Es ist überhaupt die erste Schau zum Thema Marisa Mell.

Marisa Mell im Jahr 1983 © Imago

"Identitti Rezeptionista" im Schauspielhaus

Die Schriftstellerin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal hat mit ihrem Roman "Identitti" die Geschichte einer "weißen" Professorin erzählt, die sich als "Person of Color" ausgibt. Eine Theaterfassung des Romans mit dem Titel "Idenititti Rezeptionista" hat am Samstag (18. März) im Grazer Schauspielhaus (Bühne 2) Premiere. Meine Kollegin Karin Waldner-Petutschnig hat Mithu Sanyal getroffen (siehe Link unten) und dabei auch über eine neue Rolle für die Autorin gesprochen: Ab diesem Sommer ist Sanyal Jurorin bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, dem Bachmannpreis. Details zum Stück im Schauspielhaus gibt es auch hier.

Die Kunst eines großen Konzeptionisten

Es ist eine auf den ersten Blick unverständliche und absolut karge Kunst, die derzeit in der Halle für Kunst Steiermark ausgestellt ist. Zum Glück gibt es einen Folder, der die Werke des Wiener Künstlers Heinrich Dunst näherbringt (den gibt es übrigens auch online). Dunst ist einer der bedeutendsten Konzeptkünstler Österreichs. Wer Dunst einmal über Kunst (nicht nur über seine, sondern ganz allgemein) reden gehört ht, darf sich glücklich schätzen. Dunst ist ein Künstler, der aus dem Biotop der Galerie nächst St. Stephan und die Wiener Avantgarde der 1960-er gewachsen ist.



Die Halle für Kunst am Grazer Burgring widmet diesem im Doppelsinn großen Menschen eine Ausstellung: "sink" ist bei freiem Eintritt zu erleben."sink" zeigt Kunst, die sich erst allmählich erschließt, aber dann umso faszinierender ist. Auch ein Besuch des Kellers ist ratsam: In der Schau "on affairs" treten verschiedene Künstlerinnen und Künstler in eine Auseinandersetzung mit den Konzepten von Dunst.

Alle Infos hier auf der Website der Halle für Kunst.

Heinrich Dunst, "sink" (links) und "Wandmalerei" (rechts) © kunst-dokumentation.com / Manuel

Martin Grubinger im Grazer Musikverein

Ihn muss man niemandem mehr vorstellen: Martin Grubinger. Am Montag (20. März), der Welt-Percussionist aus Salzburg holt ein Konzert nach, das zugleich den Abschied von seinem steirischen Publikum bedeutet. Grubinger zieht sich ja 2023 allmählich vom Konzertleben zurück und lässt es noch einmal krachen: beim Musikverein im Grazer Stefaniensaal.

Figaro lässt sich wieder einmal verheiraten

Einen Tipp für einen Ausflug nach Wien: Kaum eine Staatsopern-Premiere der letzten Jahre war so gelungen wie "Nozze di Figaro" in der Vorwoche. Mozarts theatralischste Oper ist von Barrie Kosky handwerklich großartig inszeniert, und Dirigent Philippe Jordan sorgt für mozärtliche Glücksgefühle. Auch die Sänger sind gut. Unten im Link die Kritik zur Premiere, Restkarten für die nächste Vorstellung am Sonntag (19. März) gibt es noch. Sonst wieder ab 23. März! Infos: wiener-staatsoper.at