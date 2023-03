Die heutige Zeit ist geprägt von schockierenden Ereignissen, weltweiten Krisen, sozialen Ungleichheiten und zahlreichen Veränderungen, bedingt durch den Klimawandel und die schnelllebige, kapitalistische Gesellschaft“, sagt Kuratorin Paula Marschalek. Ausgehend von dieser These hat sie für den Kunstverein Kärnten eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die all diese krisenhaften Entwicklungen mehr oder minder subtil reflektiert. Dies gilt etwa für einen mitten im Künstlerhaus aufgebauten postapokalyptische Haufen aus Ästen und Polyethylen (Julius Jankovic), bildnerische Variationen rund um einen erlegten Hirsch (Johannes Raas) oder gelochte Stahltafeln von Melitta Moschik, auf denen die Anschläge auf das World Trade Center zu erkennen sind. Menschliche Gewalt und Ausbeutung der Natur kehren auch in bunten „Anzuchtschalen“ voller Tiere und Pflanzen (Barbara Bernsteiner), einer Installation aus Plastikkübeln (Kurz Spitaler) und in Abgüssen von Tablettenblistern (Veronika Suschnig) wieder. Die desaströseste Installation steuerte David Holzinger bei, indem er einen Korb voller Steine und zerbrochene Gefäße vor einem Tafelbild aus silbernen Rettungsdecken positionierte, während Isabella Fürst mit angekohlten Kleidungsresten und urnenförmigen Keramiken an die letzten Dinge, inklusive Fast Fashion, gemahnt.

Zwei mit schlangenartigen Aufsätzen versehene Prunkvasen von Gerold Tusch eröffnen dagegen größeren Spielraum für Interpretation, ebenso wie realistische Frauenakte von Julia Bugram oder utopische Tuschezeichnungen von Simon Goritschnig. „Visuell zu schockieren, sodass Reaktionen am eigenen Körper erfahrbar gemacht werden“, wie teilweise erwartet, vermag jedoch keine der gezeigten Arbeiten.