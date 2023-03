460.000 Euro jährlich lässt sich das Land Oberösterreich die Einrichtung eines Nikolaus-Harnoncourt-Zentrums an der Bruckner Universität Linz kosten. Nikolaus Harnoncourt? Da war doch was. Der in Berlin geborene Musiker ist in Graz aufgewachsen und hat seine Laufbahn in Wien begonnen. Mit seinem Concentus Musicus Wien hat er nicht nur die Aufführungsgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt und verändert, mit seinem Ensemble (und vielen anderen Orchestern) war er ab 1985 auch in der Steiermark zu Gast. Wobei "zu Gast" eine harsche Untertreibung ist: Bis zu seinem Tod 2016, also immerhin mehr als 30 Jahre, war die eigens für Harnoncourt geschaffene styriarte eine seiner wichtigsten künstlerischen Wirkungsstätten. Harnoncourts Konzerte in Graz und Stainz gaben der Klassikwelt Impulse, die man weltweit gespürt hat.