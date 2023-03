Leidenschaft für den Tango

Der Grazer Cellist Friedrich Kleinhapl gehört zu einem kleinen, handverlesenen Kreis von steirischen Klassikmusikern, die internationales Format haben. Kleinhapl ist nicht nur ein exquisiter Musiker, sondern fällt auch durch sein soziales Engagement und seinen weiten Blick auf Kunst auf. Zahlreiche Sonderformate hat Kleinhapl schon kreiert, am Freitag (3. März) ist er mit seinem aktuellen Tango-Programm zu Gast im /zentrum in Judenburg (Kaserngasse). Gemeinsam mit Pianistin Kim Barbier lotet Kleinhapl die Tiefen dieser südamerikanischen Musik aus. Lesen Sie hier einen Beitrag zur Programmpremiere auf den Grazer Kasematten vom letzten Jahr, der Auftritt ist zum kleinen Teil auch in Video verewigt:

Ein Panda und eine Stoßwelle

Bis 5. März ist noch Elevate in Graz. Die 19. Ausgabe des Festivals für elektronische Musik, Diskurs und Kunst läuft wie meist: Tagsüber wird diskutiert, abends gibt es Musik. Wer keine Karten mehr für den Vortrag des Starphilosophen Slavoj Zizek am Samstag (4. März) bekommen hat, kann sich mit einem illustren US-Indie-Duo trösten. Panda Bear & Sonic Boom spielen ab ca. 22.30 Uhr im Grazer Orpheum. Panda Bear heißt eigentlich Noah Benjamin Lennox und ist Mitglied der Indie-Größen Animal Collective. Sonic Boom wurde als Peter Kember geboren und hat vor gut 40 Jahren die Alternative-Rock-Legende Spaceman 3 mitbegründet.



2022 haben die beiden Musiker ihre Zusammenarbeit mit dem Album "Reset" als Duo begonnen (kennen und schätzen tun sie sich freilich schon viel länger). "Reset" hat einige hymnische Besprechungen bekommen. Als Hörbeispiel gibt es hier die Nummer "Edge of the Edge".

Vor der Premiere

Am 18. März gibt es die nächste große Opernpremiere in Graz: Leoš Janáceks Meisterwerk "Kát'a Kabanová" steht dann auf dem Spielplan, eine Oper, die erst letztes Jahr einen Höhepunkt bei den Salzburger Festspielen markierte. Die Grazer Produktion wird von Anika Rutkofsky inszeniert, die unter anderem in Luzern "Herzog Blaubarts Burg" und am Hafen Stuttgart Bernsteins "Trouble in Tahiti" inszeniert hat. In Graz kennt man sie als Finalistin beim Opernregie-Wettbewerb Ring.Award. Nachdem "Kát'a Kabanová" ein "Chefstück" ist, wird natürlich Chef Roland Kluttig die Grazer Philharmoniker dirigieren. In der Titelpartie ist Marjukka Tepponen zu erleben, die in Graz schon eine fulminante Madama Butterfly gesungen hat.



Am Sonntag (5. März) gibt es Interessantes über das Stück und über die Probenarbeit zu erfahren, wenn in der Reihe "Vor der Premiere" die Künstlerinnen und Künstler auf der Studiobühne der Grazer Oper Einblicke in den Arbeitsprozess gewähren. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet nur 3 Euro.

Ein Maulkorb für die alten, weißen Männer

Wer darf wann worüber etwas sagen? Hören Erwachsene zu selten auf die Sorgen der Kinder? Wer bestimmt, was gemacht wird? Der endlose Generationenkonflikt ist Thema des Stücks "Dudes". Da müssen die alten, weißen Männer einmal den Mund halten und zwei Mädchen übernehmen das Kommando. Das Grazer Theater im Bahnhof hält seit fast 30 Jahren den Finger auf die gesellschaftlichen Wunden und "Dudes" ist so kurzweilig wie sehenswert (siehe unten auch ein Interview mit den Progatonistinnen und Protagonisten). Am Sonntag (5. März) ist die nächste Vorstellung, aber auch am 8. und 9. März gibt es die Gelegenheit, sich das anzuschauen.

Rachmaninoff!!

Der russische Pianist Sergej Rachmaninoff ist der Inbegriff des Klaviervirtuosen gewesen. Seine Klavierkonzerte sind allen Filmfans gut vertraut, die noch gerne alte Hollywood-Schinken schauen. In Billy Wilders Ehebruch-Komödie "Das verflixte 7. Jahr" versucht der New Yorker Strohwitwer Richard (gespielt von Tom Ewell) ein blondes Mädchen (Marilyn Monroe) zu verführen. Um Monroes Blut in Wallung zu bringen, legt er Rachmaninoffs Klavierkonzert Nr. 2. auf.



Am Montag und Dienstag (6. bzw. 7. März) gibt es halt das dritte Klavierkonzert im Grazer Stefaniensaal zu hören. Das Orchester Recreation unter der Leitung des in der Steiermark geborenen Dirigenten Patrick Hahn begleitet die Pianistin Kristina Miller. Dazu gibt es noch eine Mozartsymphonie.



Ein Ausflug ins Kunstforum Wien

Die Weltmeisterin der feministisch angereicherten Pop-Art wurde in Graz geboren und wuchs in Bleiburg auf. Über Wien und Paris nahm sie Ziel Richtung New York, um die Kunstwelt zu erobern. Im Leben und Werk Kiki Kogelniks spiegelt sich ein ganzes Jahrhundert, das Kunstforum Wien widmet der 1997 in Wien verstorbenen Künstlerin eine große Retrospektive unter dem Titel "Now is the Time". Susanne Rakowitz hat sich diese für die Kleine Zeitung angeschaut und war begeistert: