Mit 25 Filmarbeiten aus der Zeit von 1998 bis 2023 zeigt das Grazer KULTUM eine Retrospektive auf das filmische Werk des 1972 geborenen deutschen Medienkünstlers Thomas Henke. Als „anders“ erweist sich diese Präsentation schon insofern, als sich Thomas Henke durchwegs in ruhigen Bildern auf Gesprächssituationen mit seinen Protagonisten und Protagonistinnen konzentriert. Wie etwa in dem 3-Kanal-Film „Felicitas Hoppe sagt“ (2017), in dem er die deutsche Schriftstellerin über ein Jahr lang begleitet und Gespräche über Gemeinschaft und Politik führt.

In einem von 2002 bis 2006 in Deutschland aufgenommenen Film sind fünf Bewohner verschiedener Häuser porträtiert, die von ihrem Leben an diesen Orten erzählen. Die filmischen Porträts wiederum wurden in einem zweiten Schritt auf nebenan gelegene Fenster projiziert, womit eine, nur dem Film inhärente, Vermittlung zwischen privater Sphäre und vermeintlicher Öffentlichkeit angedeutet ist. „Das Fenster neben meinem“ verweist damit auf eine nur logische Folge des dokumentarischen Films: Privates wird veröffentlicht.

„Anders“ ist die Ausstellung auch, weil die 25 Filmstationen umgeben sind von Objekten des österreichischen Künstlers Lorenz Estermann, mit dem Henke seit Jahren zusammenarbeitet. Man sollte sich einige Zeit nehmen, um beispielsweise den 242 Minuten erzählter Lebenskonzepte der zwölf Benediktinerinnen einer Abtei am Niederrhein zu folgen oder den Ausführungen von Jugendlichen nach existentiellen Krisen. In einem Filmessay um die Beziehung eines Vaters zu seinem Adoptivsohn, führt neben anderen der Philosoph Thomas Macho seine Gedanken über eine „letzte Zuflucht“ aus, und die Schauspielerin Martina Gedeck liest in einem „Raum“ von Lorenz Estermann aus den Tagebüchern der in Auschwitz ermordeten Jüdin Etty Hillesum.

Thomas Henke. Cinema Altera – Retrospektive. Bis 22. April; KULTUM Galerie, Mariahilferplatz 3, Graz. kultum.at