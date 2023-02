Mehrere tausend Jahre alt ist die Geschichte vom gottesfürchtigen Hiob. Trotz vernichtender Schicksalsschläge verliert er seinen Glauben nicht. Und immer wieder stellt sich da die Frage: Wie viel Leid ist einem Einzelnen zumutbar und wie geht er damit um?

Das ist das Thema der Oper „Hiob“, die jetzt als Auftragswerk am Stadttheater Klagenfurt uraufgeführt wurde. Grundlage für das Libretto von Michael Sturminger, der auch inszenierte, ist aber nicht die alttestamentarische Geschichte, sondern der gleichnamige Roman von Joseph Roth aus dem Jahr 1930 in der Bühnenfassung von Koen Tachelet. Der österreichische Regisseur zeigt den erstaunlich aktuellen und zeitlosen Plot über Hiob, der bei Joseph Roth Mendel Singer heißt, in dunklen Bildern auf einer fast leeren Bühne, mit einem Podest auf einer Drehbühne und einer sich immer wieder bedrohlich absenkenden Decke (Bühne und Kostüme: Renate Martin, Andreas Donhauser) sehr eindrucksvoll. Manche Szenen hätten vielleicht etwas mehr Drastik vertragen.

Ständige Wiederholungen sind eines der vielen Stilmitteln von Bernhard Lang in seinem bereits 17. Musiktheaterwerk. Der österreichische Komponist vermag mit Clustern, Mikrotonalität, aber auch mit Klezmer und Folk sowie mit Zitaten, etwa aus Puccinis „Madame Butterfly“ oder Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“, eine starke Atmosphäre zu erzeugen. Das mäßig moderne, sehr zugängliche und gut anhörbare Werk ist äußert kontrastreich. Einzelne Teile gehen oft zusammenhanglos und jäh ineinander über. Es berührt, aber die letzte emotionale Ergriffenheit bleibt aus. Das groß besetzte und durch ein Jazz-Trio erweiterte Kärntner Sinfonieorchester unter dem souveränen Tim Anderson weiß die Musik mit höchster Konzentration und Engagement zu präsentieren.

Die Gesangsstimmen wirken teils wie Rezitative. Auch Sprechgesang ist manchmal zu vernehmen. Alexander Kaimbacher ist ein extrem expressiv singender und spielender Mendel Singer. Exzellent ist auch der Chor und das übrige Ensemble mit Katerina Hebelková als seine Frau Deborah, Ava Dodd als Tochter Mirjam, Viktor Rydén als Sohn Schemarjah und Benjamin Kelly Chamandy als Sohn Jonas. Einfach phänomenal erlebt man den Countertenor Thomas Lichtenecker als beeinträchtigten Sohn Menuchim. Steven Scheschareg zeigt in vielen Rollen seine große Wandlungsfähigkeit.

Stehende Ovationen!