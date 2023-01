Wilhelminische Erziehung war einmal und Hermann Hesse ist nicht mehr der Kultautor wie vor gut 60 Jahren, seine Erzählung "Unterm Rad" (1906) kein dialogreiches Bühnenstück. Was Kristo Sagor und das Spitzen-Ensemble aus dem Entwicklungsroman eines Heranwachsenden gemacht haben, ist aber schlichtweg famos.

Wie aus Stein gemeißelt wie Denise Heschls hohe Rundbogen-Bühne im Next Liberty, so zementiert sind die auf Ansehen und Erfolg ausgerichteten An- und Überforderungen, die den jungen Hans Giebenrath quälen. Versagen verpönt.

Erschütternd brav und schüchtern gibt Christoph Steiner den von einer überehrgeizigen Erwachsenenwelt gegängelten, seelisch ermordeten Buben. Erschreckend: Helmut Pucher, Simone Leski und Martin Niederbrunner als pädagogische Missbrauchstäter. Zutiefst traurig: Lukas David Schmidt in der Schicksalsrolle eines gebrochenen Jugendlichen.

Konzentrieren sich die epischen Szenen in Grau ganz auf darstellerische Ausdruckskraft, schält Sagor in seiner Textbearbeitung die alle Zeiten überdauernden Verbrechen des Nicht-wachsen-Lassens heraus. Das zeigt Hesses Großartigkeit und lässt junges Publikum (ab 14) im schwarzen Theater emanzipatorisch Mut schöpfen.

"Unterm Rad". Von Hermann Hesse. 24. 1. bis 13. 4. Next Liberty, Graz. Karten: Tel. (0316) 8000. nextliberty.buehnen-graz.com