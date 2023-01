Den Anfang macht ein vielstimmiger Zusammenfluss von Bewusstseinsströmen: Acht Performerinnen und Performer reden im Bühnendunkel durcheinander. Erst nach und nach tauchen in diesem Raum aus Schatten und Flüstern erste Acts auf, werden in bebenden Taschenlampenlichtkegeln verflochtene, wirbelnde Körper, Kontorsions- und Balanceakte, Menschenpyramiden sichtbar.

„Out of Chaos“ heißt passenderweise das Programm, mit dem die australische Akrobatikgruppe Gravity & Other Myths im Orpheum den Abschluss der Grazer „Cirque-Noël“-Saison bestreitet. Es erzählt vom Fliegen und Fallen, von Gemeinsamkeit und Individualismus, mit Armen, Beinen, Köpfen, Schultern, Knochen, Muskeln, Sehnen, Haut als Sprechwerkzeugen. Dabei lässt die Show, bei allem akrobatischen Glanz, die Sphäre der Zirkuskunst weit hinter sich. Gravitys hinreißendes Körpertheater ist eine Reflexion über Möglichkeiten und Mittel der Kommunikation und zugleich eine 80-minütige Übung im Zwiesprache halten mit dem Publikum.

Löchrig war die vierte Wand schon in früheren Programmen der Gruppe. Nun wird sie ganz demontiert, etwa, wenn die Artistinnen und Artisten jede Bewegung live beschreiben und kommentieren: So legen sie die Anstrengungen dessen offen, was in der Ausführung so mühelos wirkt. Und während Lisa Goldsworthy abwechselnd als Spitze und Basis eines Menschenturms fungiert, beantwortet sie mit Witz Zuschauerfragen: Ist sie verheiratet? „Nein, aber verlobt – die Hälfte ist geschafft“, schnauft sie mit zwei Menschen auf den Schultern. Dass Frauen Männer stemmen, ist hier genauso normal wie eine Live-Musikerin, die – während ein Artist auf ihrem Bauch balanciert – weitersingt und unter immer akrobatischeren Anforderungen aus Stimm- und Geigenloops einen komplexen Song baut, den sie schließlich an der Spitze einer Menschenpyramide vollendet.

Chaos und Ordnung, federnde Körperkunst und zeitgenössische Ästhetik: Die Standing Ovations dafür sind mehr als wohlverdient. Und doch geht da noch mehr: Im Sommer, bei „La Strada“, wollen die Gravitys wiederkehren. Dann gleich mit 24 Artisten und 36 Chorstimmen.

Out of Chaos. Gravity & Other Myths. Heute, 6., 7. Jänner, 19 Uhr. 6., 7., 8. Jänner auch 15 Uhr. www.cirque.noel.at