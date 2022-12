Seit WDR-Intendant Tom Buhrow eine Fusion von ARD und ZDF angedacht hat, folgen fast täglich Vorschläge zur Strukturbereinigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) in Deutschland. Diese mit Argumenten gespickte Diskussion ist hilfreich für ein konstruktives, aber tabuloses Nachdenken über den ORF. Doch sie findet in Österreich zu wenig Beachtung. Das gilt auch dafür, dass ZDF-Chef Norbert Himmler sogar die Zusammenlegung der Mediatheken des Zweiten Deutschen Fernsehens mit jenen des Ersten ablehnt. Erst der Eigennutz, dann das Gemeinwohl.

Da Letzteres für ÖRR Pflicht ist, folgt der Absage an die ARD ein Hinweis auf die Integration von Arte und 3sat in der ZDF-Mediathek. Himmler sieht das als Schritt zu einem deutschsprachigen Netzwerk. Dahinter verbirgt sich mehr als nur Wasser auf die Mühlen jener, deren Serienkonsum bisher das Geoblocking bremst. Denn die Öffentlich-Rechtlichen verfolgen unterschiedliche digitale Archiv-Strategien: Die mit jährlich acht Milliarden Euro Rundfunkbeitrag finanzierten ARD und ZDF setzen auf Filme und Serien. Nachrichten sind wie beim ORF nur sieben Tage verfügbar. Das SRF hingegen glänzt auch historisch. Dort ist die „Tagesschau“ aus mehreren Jahrzehnten verfügbar. Der Auftrag zur Freischaltung dieses audiovisuellen Kulturerbes kommt aus dem Nationalrat. Die Nutzung ist für die Eidgenossen kostenlos, weil ihr Rundfunkbeitrag die Sendungen ermöglicht hat.

Ein Netzwerk der ÖRR-Mediatheken wird erst durch Überwindung nationaler Blockaden attraktiv. Dabei muss das jeweils weitest gehende Angebot die Richtschnur sein. Das würde also einen Zugang auf alle „Zeit im Bild“ auch aus Deutschland und der Schweiz bedeuten. Er wäre aber vor allem als Identitätsstifter für Österreich wichtig. Globalisierung und Digitalisierung schreien nach einer solchen verlässlichen nationalen Visitenkarte.

So wie die Daten der Statistik Austria kostenlos zugänglich bleiben müssen (weil wir sie mit Steuern bezahlt haben), ist die freie Verfügbarkeit von historischen Aufnahmen ein wichtiges Mittel für Nachrichtensicherheit statt Fake News und Propaganda. Dass dies hierzulande nicht nur am mangelnden politischen Willen scheitert, zeigt ein Blick in die TVthek des ORF: Von 28 Stunden und 28 Minuten Live-Sendung zur Mondlandung 1969 sind nur 19 Minuten erhalten. Ein Auftrag des Nationalrats wie in der Schweiz sollte sicherstellen, dass nicht noch mehr (Fernseh-)Geschichte vernichtet wird.