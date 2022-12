Der viel beschäftigte deutsche Unterhaltungsregisseur Dieter Pröttel ist tot. Am bekanntesten dürften seine Regiearbeiten bei den Komödien "Die Supernasen" (1983) und "Zwei Nasen tanken Super" (1984) mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk sein. Der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden und Fernsehproduzent Werner Kimmig bestätigten das am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Pröttel galt als Branchenlegende: Er prägte von den 1960er- bis 1990er-Jahren sehr viele populäre Unterhaltungssendungen, etwa die "Rudi-Carrell-Show", "Die Pyramide", "Talentschuppen" oder "Auf los geht's los". Pröttel führte 1967 auch Regie bei der ersten Farbfernsehsendung Deutschlands: Die Übertragung von der Internationalen Funkausstellung (IFA) in West-Berlin hatte als Schwarz-Weiß-Ausstrahlung begonnen. Der deutsche Vizekanzler Willy Brandt drückte damals auf einen roten Knopf, um die Liveübertragung von der Messe mittendrin in Farb-TV umzuwandeln.

Nach mehr als 3000 Produktionen beendete Dieter Pröttel 2006 seine aktive Arbeit als Regisseur. Er starb am 26. Dezember im Alter von 89 Jahren "im Kreise der Familie" in der Nähe von Starnberg, wie es hieß.