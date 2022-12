Der Krieg hat der Künstlerresidenz der ukrainischen Performerin Nina Khyzhna seinen Stempel aufgedrückt. Wegen des Kriegsausbruchs am 24. Februar ist sie bereits seit dem Frühjahr in Graz. Ihre unter den Fittichen des Künstlerkollektivs Planetenparty Prinzip entstandene Arbeit "Nobody Died Today" ist derzeit im Theater im Bahnhof zu sehen. Gemeinsam mit dem schon länger hier lebenden ukrainischen Musiker Nick Acorne und vier weiteren Landsleuten stellte Khyzhna eine emotionale, tänzerisch wie inhaltlich fordernde Performance auf die Beine.