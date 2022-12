Auch wenn es mittlerweile einige hochkarätige Langfilme beim K3-Filmfestival gibt, legt Organisator Fritz Hock nach wie vor großen Wert auf die Kurzfilme, die im Villacher Stadtkino geboten werden. „Die insgesamt fünf Kurzfilmprogramme sind das Herzstück des Festivals, die den cineastischen Blick über den Alpe-Adria-Raum schweifen lassen und die Region erlebbar machen“, sagt Hock. Eine internationale Jury hat diesmal entschieden, wer den Kurzfilmpreis in Höhe von 1500 Euro mit nach Hause nehmen kann, nämlich der Österreicher Martin Harald Weiss für „Seite 5" (siehe auch Info). Aber auch die Besucher hatten die Möglichkeit, einen Publikumspreis zu vergeben.

Festivalchef Fritz Hock zeigt sich zufrieden © Markus Traussnig

Ein ungewöhnlicher Film von Lorenzo Bianchini

„Wir sind vermutlich das einzige Filmfestival weltweit, bei dem auch das Publikum eine Jury ist“, sagt Hock, dem es heuer gelungen ist, neben den ambitionierten „Shorts“, auch einen außergewöhnlichen Langfilm des italienischen Regisseurs Lorenzo Bianchini nach Villach zu holen: „L‘angelo dei muri – The angel in the wall“ nennt sich dieser und beeindruckt nicht nur durch eine ungewöhnliche Filmidee, sondern auch damit, dass in fast zwei Stunden kaum ein Wort gesprochen wird. Erzählt wird die Geschichte eines alten Mannes, der aus seiner Wohnung ausziehen muss, und beschließt, sich in einem kleinen Nebenraum einzumauern. Nur durch ein schmales Lüftungsgitter kann er seine neue Bleibe verlassen, um sich mit Wasser und Essen zu versorgen. Als eine Mutter und ihre blinde Tochter in die Wohnung einziehen, entspinnt sich zwischen dem alten Mann und dem blinden Mädchen, die den „Engel in der Wand“ instinktiv wahrnimmt, eine ungewöhnliche und rührige Beziehung. Aber: Nichts ist so, wie es scheint, und erst am Ende werden viele Fragen geklärt, die man sich vielleicht während des Filmes gestellt hat. Und, so viel sei verraten: Es ist eine erschütternde Wahrheit, die da ans Tageslicht kommt. Protagonist des Films ist kein Geringerer als der französische Komödiant Pierre Richard („Der große Blonde“), der für dieses Drama eine Idealbesetzung ist. „Kein anderer hätte es vermocht, ohne Worte, nur mit der Kraft seiner Mimik und Gestik, solch eine Gefühlswelt zu erschaffen“, erklärt Bianchini, der eigens zur Filmpräsentation angereist ist. Dass Richard sich bereit erklärte, bei einem Low-Budget-Film mitzumachen, habe auch damit zu tun gehabt, dass er selbst italienische Wurzeln hat und es ihn reizte, dem komödiantischen Genre zu entfliehen, um in einem „film dramatico“ sein Können zu zeigen – „und das, ohne ein einziges Wort zu sprechen“, so Bianchini. Dass der Film auch in zwei Stunden nichts an Spannung verliert, ist auch der Leistung des österreichischen Kameramanns Peter Zeitlinger geschuldet, der bereits mit Werner Herzog gedreht hat.

Am Sonntag noch zu sehen: „Alpenland“ (R. Schabus), „Disappearing//Izginjanje“ (A. Mračnikar), „Rubikon“ (M. Lauritsch). Ab 11 Uhr Stadtkino Villach.