"Wir versuchen wieder, höchste Qualität in toller Atmosphäre zu liefern", verspricht Michael Springer, Vorstand von "Klassik im Burghof", für die im kommenden Jahr geplante Konzertreihe, die jeweils am Samstagvormittag die Klagenfurter Innenstadt beleben soll. "Im Burghof in entspannter Atmosphäre bei einem Kaffee oder Glas Sekt klassische Musik zu genießen, zieht viele Leute an. Zudem verfügt der Hof über eine sehr gute Akustik", zeigt sich Springer mit dem bisherigen Anklang beim Publikum zufrieden.

Das Programm für 2023 hat Günther Trachmann, der künstlerische Leiter der Reihe, bereits fixiert: "Wir bieten vom 10. Juni bis 9. September wieder 14 Konzerte, die von Vielseitigkeit geprägt sind, sowohl was die Auswahl der Ensembles und der Besetzungen als auch was die Programme betrifft. Und es ist uns wieder gelungen, neue Spitzenkünstler zu engagieren, was nicht immer so einfach ist, denn die Vorlaufzeit beträgt um die zwei Jahre." Daher stehe auch das Programm für 2024 "schon zu 90 Prozent" fest.

Höhepunkte der Saison

Was die Highlights des Sommers 2023 betrifft, so sind sich die beiden völlig einig: So eröffnet gleich einmal am 10. Juni der österreichische Stargeiger Benjamin Schmid den Konzertreigen. Er wird mit den Salzburger Solisten unter anderem Vivaldis "Vier Jahreszeiten" zum Besten geben. Danach geht es Schlag auf Schlag, denn schon in der Woche darauf werden Starsopranistin Olga Peretyatko und ihr Mann, der Bassist Grigory Shkarupa (er war schon 2021 zu Gast) zu erleben sein. Die beiden werden Arien und Duette von Mozart, Donizetti, Rossini und Verdi singen.

Der von Nikolaus Harnoncourt gegründete Concentus Musicus wird unter der Leitung von Stefan Gottfried am 1. Juli zu hören sein. Lokalmatadorin Bernarda Fink wird danach mit ihrem Bruder Marcos und dem Ensemble FUNTango ausschließlich Tangos singen (22.7.). Einen weiteren Höhepunkt verspricht Stargeiger Daniel Hope, der in einem "amerikanischen" Programm Gershwin, Copland, aber auch Dvo(r)ak, Ravel und Filmmusik präsentieren wird (5.8.).

Beethovens "Tripelkonzert"

Weiters wird ein Lieblingsstück von Michael Springer, das "Tripelkonzert" von Beethoven, erklingen, interpretiert vom bekannten Eggner Trio und dem Kärntner ensemble minui (24.6.). Der Cellist Friedrich Kleinhapl wird mit der Pianistin Kim Barbier zudem fünf Beethoven-Sonaten spielen (15.7.). Das Janoska Ensemble kehrt mit einem völlig neuen Programm zurück: mit den großen "Five B" Bach, Beethoven, Bruch, Brubek und Bartok (29.7.). Ein Klezmer Ensemble mit Oliver Truan (26.8.), der ehemalige Konzertmeister Fedor Rudin (2.9.) und das Rastrelli Quartett (9.9.) werden ebenfalls ihr Können zu Schau stellen.

Das alles gibt es bis Jahresende vergünstigt: Wer noch schnell ein Abo kauft, bekommt dieses zum alten Preis von 265 Euro (Senioren: 240.-). Und ein zweites Abo gibt es gratis dazu.

Infos und Karten: www.klassikinklagenfurt.at; Tel.: 0463/5792023 oder bei Ö-Ticket