Die lange Suche nach einem neuen Direktor des

Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) in Wien ist um eine Facette

reicher: Nach Ausschreibung im Juni wurde Ende November ein

Dreiervorschlag für die Auswahl durch Verteidigungsministerin

Klaudia Tanner (ÖVP) bekannt. Nun wurde dieser erweitert und drei

weitere von der Begutachtungskommission in die Wahl genommene

Kandidaten zu Gesprächen mit der Personalberatung Stummer & Partner

geladen, berichtet "Die Presse" am Samstag.

Man wolle die Suche damit auf "breitere Beine" stellen, bestätigt

Tanners Pressesprecher, Michael Bauer, dem Blatt. Nach anhaltender

Kritik an dem von M. Christian Ortner geleiteten Haus und dem

Einsatz mehrerer Evaluierungskommissionen sollte die Stelle bereits

2019 ausgeschrieben werden, tatsächlich geschah dies jedoch erst im

Juni 2022. Insgesamt gingen 18 Bewerbungen ein, davon vier aus dem

europäischen Ausland.

Schwere Mobbingvorwürfe

Das Ö1-"Morgenjournal" berichtete Ende November, dass der

Dreiervorschlag den Historiker Georg Hoffmann, Dominik Kimmel vom

Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz und Amtsinhaber Ortner

umfasse. Gegen letzteren hatten Mitarbeiter des Museums schwere

Mobbing-Vorwürfe erhoben. Museologen und Wissenschafter forderten

nach Bekanntwerden des Dreiervorschlags dazu auf, die

Leitungsposition des HGM neu auszuschreiben. In einem offenen Brief

kritisierten sie ein intransparentes Berufungsverfahren und die

Auswahl von Personen, die dem Verteidigungsministerium nahestehen.

Laut "Presse" sollen nun auch Richard Hufschmied aus der

Forschungsabteilung des HGM, Peter Melichar aus dem Vorarlberg

Museum und Florian Kührer-Wielach, Direktor des Geschichte-Instituts

der Uni München, im Rennen um den HGM-Chefsessel sein.