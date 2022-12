Kunst ist immer ein Geschenk. In jeder Lebenslage und zu jeder Jahreszeit. In diesem Sinne fungiert auch der solidarische Kunstmarkt von „Office Ukraine“, bei dem ab heute in der Kunstwerkstatt Zotl in der Grazer Harrachgasse drei Tage lang Grafiken und Aquarelle von Elmira Shemsedinova, Risografien von Valeria Lysenko, Drucke von Oksana Solop zu haben sind. Sowie Foto- und Textilkunst, Illustrationen, Postkarten und Poster von einem guten Dutzend weiterer Künstlerinnen und Künstler, die in Graz Zuflucht vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat gefunden haben.

Zwischen zehn und 100 Euro kosten die Arbeiten, alle Einnahmen gehen direkt an die beteiligten Kunstschaffenden, und ja, auch ukrainische Weihnachtsbäckerei, Tee und Glühwein werden serviert, drei Tage lang soll der Markt nämlich auch Ort des Gesprächs sein. Mit dem Solidar-Event markiert das „Office Ukraine“ den Abschluss seines ersten Arbeitsjahres. Die von Wien, Graz und Innsbruck aus tätige Organisation unterstützt seit Frühjahr ukrainische Kunstschaffende bei der Suche nach Unterkunft, Arbeit, Netzwerk- und Projektmöglichkeiten in Österreich.

Für den Raum Steiermark, Kärnten und Burgenland hat das Team um Margarethe Makovec und Anton Lederer vom Grazer Kunstverein < rotor > seither rund 500 Anfragen von hilfesuchenden Künstlerinnen und Kulturschaffenden bearbeitet, Wohnraum für rund 35 Menschen organisiert, ein Dutzend Stipendien und zahllose Kontakte in die lokale Szene vermittelt, Behördengänge begleitet; „und der Bedarf reißt nicht ab“, erzählt Lederer. Die Unterstützung zum Glück auch nicht: „Die Solidarität in der Kulturszene war außergewöhnlich“, freut sich Makovec, „unglaublich, wie da zusammengegriffen wurde.“

So lud etwa der Kunstgarten die Fotografin Zhenya Laptii ein, ihren zerstörten Charkiver Garten in Graz wieder aufzupflanzen, das Universalmuseum Joanneum stellte Gästewohnungen bereit, das Schaumbad teilt seine Atelierräume. Insgesamt haben ukrainische Kunstschaffende und lokale Kultureinrichtungen bereits 40 gemeinsame Veranstaltungen organisiert. Nummer 41 hat am 20. Dezember im Theater im Bahnhof Premiere: die Produktion „Nobody Died Today“ eines Performancekollektivs um Theatermacherin Nina Khyzhna.

Voraussichtlich wird das Kulturministerium die Unterstützungs- und Vermittlungsarbeit von „Office Ukraine“ für weitere sechs Monate fördern. Nebst an den geglückten „Tandems“ zwischen Künstlern und Kultureinrichtungen arbeiten Makovec und Lederer derzeit daran, mehr fixe Arbeitsverhältnisse für ankommende Kunstschaffende aufzutreiben – ein wichtiger Schritt in Richtung stabilere Lebenslagen. Um vorerst in Notfällen finanziell aushelfen zu können, werden am Kunstmarkt in Graz ab heute auch künstlerisch gestaltete Tragetaschen um 20 Euro verkauft. Der Erlös dient der Soforthilfe – oft für Essen, Zugkarten, Zeichenmaterial.