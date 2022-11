Der ehemalige Nazareth-Sänger und Band-Mitgründer Dan McCafferty ist im Alter von 76 Jahren verstorben."Dan ist heute um 12:40 Uhr gestorben. Dies ist die traurigste Ankündigung, die ich jemals machen musste", schrieb sein früherer Bandkollege Pete Agnew in einem Post.

William Daniel "Dan" McCafferty wurde am 14. Oktober 1946 im schottischen Dunfermline geboren. 1968 trat er der Coverband The Shadettes bei, die sich 1970 in Nazareth umbenannte und eigene Songs aufnahm. Bis 2013 gehörte McCafferty der Gruppe an, dann gab er aus gesundheitlichen Gründen den Job als Frontman ab. 2019 erschien sein Solo-Album "The Last Testament", das dritte in seiner langen Karriere. Mit Nazareth veröffentlichte er mehr als 20 Longplayer. Mit seiner rauen, bisweilen kreischenden „Reibeisenstimme“ und seiner charismatischen Bühnenpräsenz sicherte sich McCafferty einen festen Platz im Rock-Himmel. Mit der 1973 veröffentlichten Coverversion des Joni-Mitchell-Songs "This Flight Tonight" schaffte er es auf Platz eins der deutschen Singlecharts. Hits wurden auch die Songs "Love Hurts" oder "Dream On".