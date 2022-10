Judith Shakespeare ist sauer. Zu Recht, weil: Gleich begabt wie ihr Bruder William, aber während alle Welt ihn feiert, interessiert sich für ihr Schreiben keine Sau. Und überhaupt: „Neid macht hässlich, Judith!“ Als ihr berühmter Nachname ihr dann doch die Tür in eine Theaterdirektion öffnet, hat der Intendant kein Ohr für ihr Drama über das wundersame Zusammenwirken der Natur. Sie soll über Vergewaltigung schreiben, weil Frauen sich mit so was auskennen.

Bald zeigen ihre Recherchen, wie tief die Rolle der Frau als Opfer in die Kulturgeschichte eingemeißelt ist: Ständig dienen entführte, verstümmelte, vergewaltigte, ermordete Frauen als Handlungsauslöser und Triebfeder all der männlichen Heldengeschichten, die wir uns bis heute erzählen. Kein Wunder, dass Judith sich ihren Zorn in derben Tiraden aus dem Leib schreit und schreibt. Über die Zumutungen des ewigen Opfermythos. Darüber, dass Veränderung langsamer geht als Bäume wachsen. Dass in der (Dramen-)Literatur jede Frau, die sich gegen Unterdrückung wehrt, „verrückt geschrieben“ wird. Und auch über den Machobetrieb am Theater.

Dass die Berliner Autorin Paula Thielecke ihren zum Retzhofer Dramapreis nominierten und bei den Berliner Autor:innentagen preisgekrönten Text über die Mühen weiblichen Aufbegehrens im Theatermilieu ansiedelt, verleiht dem rasanten, witzigen Stück zusätzlichen Scharfblick. Immerhin erzählt es auch vom stolpernden Strukturwandel im Bühnenbetrieb und von der schmierigen Routine, Publikumsträchtiges mit Aktualität aufzubrezeln, um in Wahrheit das Immergleiche zu erzählen.

Dank Christina Tscharyskis gewandter Regie wird das nicht zur Nabelschau. Unter kahlen Bäumen und aus einer riesigen goldglitzernden Vulva heraus (Bühne: Sarah Sassen) ringt Maximiliane Hass als grimmige Judith gegen das System, chorisch präzise und lustvoll verkörpert von Miriam Fontaine, Katrija Lehmann, Mathias Lodd, Sarah Sophia Meyer, Sissi Noé, Clemens Maria Riegler, Rudi Widerhofer.

Am Ende die Wende: Da verbietet ein sich bis dahin auch gern an Besetzungscouch und besoffenem Sex bedienender, aber reuiger William Shakespeare die Aufführung aller seiner Stücke zugunsten seiner Schwester. Die findet Liebe bei der Bühnenpförtnerin und verwandelt sich ganz märchenhaft in einen Baum – das erinnert dann allergings doch an die Frauenfiguren antiker Mythen, die oft nur per Verwandlung den Nachstellungen ihrer Verfolger entgehen konnten. Viel weiter, sagt Thielecke, haben wir es offenbar noch nicht gebracht.