Wie einer, der sich für das Pensionsalter ein neues Hobby zulegt, stieg Mateschitz mit Anfang 60 in den Medienmarkt ein. Der Red-Bull-Boss war zu diesem Zeitpunkt ein gemachter Mann, seine Dosen rollten wie von selbst um den Globus, ergossen sich in müde Kehlen und erwiesen sich als nicht versiegende Geldquelle. Der Geschäftsmann, er begann an seinem Vermächtnis zu arbeiten, auch mit Medienprojekten, die Red Bull als Marketinginstrument und dienten und solchen, die irgendwo zwischen Liebhaberei, humanistischem Sendungsbewusstsein und Selbstverwirklichung angesiedelt waren.