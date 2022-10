Vergangene Woche tagte die Findungskommission, mit den Hearings sollte die neue Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum ermittelt werden. Das geschah auch, aber in einer Form, dass Landeshauptmann Christopher Drexler selbst von der „Deutlichkeit und Einigkeit der Empfehlungen überrascht“ worden war. Das Meinungsbild brachte laut Drexler eine „unerwartete tief greifende Erneuerung“. Denn nicht Wolfgang Muchitsch als wissenschaftliche und Alexia Getzinger als kaufmännische Geschäftsführung standen am Ende dieses Entscheidungsprozesses.

Statt Muchitsch, der das Haus fast 20 Jahre in verschiedenen Rollen leitete, wird ab 2023 der Archäologe Marko Mele Geschäftsführer. Der Chef der Findungskommission Michael Lehofer (Aufsichtsratsvorsitzender des UMJ) und Jurymitglied Katharina Epprecht (Direktorin in Schaffhausen) wanden dem 43-jährigen Slowenen bei der öffentlichen Präsentation verbale Kränze. Drexler folgt der Empfehlung der Kommission und betonte, dass er beim Antritt als Landeshauptmann davon gesprochen hatte, „insbesondere“ bei Bestellungsvorgaben das Objektivierungs- und Transparenzpotenzial auszuschöpfen.



Die zweite Empfehlung ist nicht minder spannend: Zwei Personen waren zum Hearing für die kaufmännische Leitung geladen, die Kommission konnte aber keinen der Kandidaten empfehlen. Auch hier folgt Drexler dem Vorschlag und lässt überhaupt neu ausschreiben. Ob sich nun mehr als zehn Personen für die Nachfolge von Alexia Getzinger bewerben werden? Vor allem die Bestellung Getzingers vor fünf Jahren ging mit erheblichen Nebengeräuschen vonstatten: Der Postenschacher-Vorwurf stand so massiv im Raum, dass er nicht zu übersehen war – eine Punzierung, die Getzinger nicht so leicht loswurde.



Drexler streute Muchitsch und Getzinger Rosen und würdigte deren Leistungen. Zugleich wollte er keine konkrete Kritik üben: Es gebe keinen Widerspruch darin, über eine gute Leitung verfügt zu haben und dennoch den Raum für Verbesserungen zu erkennen. Muchitsch habe „unschätzbare Verdienste“, aber mit Mele habe sich ein „Window of Opportunity“ aufgetan. Aus internen Kreisen hört man indes, dass es im Joanneum teilweise nicht mehr gut läuft, das Betriebsklima habe sich verschlechtert, die Strukturen seien verbesserungswürdig usw. Das Haus steuert in jedem Fall auf spannende Zeiten zu.