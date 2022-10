Marko Mele wurde 1978 in Ptuj geboren. Er ist seit 2010 im Universalmuseum Joanneum tätig. Er ist Chefkurator für Ur- und Frühgeschichte und seit 2017 stellvertretender Leiter der Abteilung Archäologie und Münzkabinett. Das Land gab bekannt, dass die Findungskommission vom zeitgemäßen Konzept Meles überzeugt wurde. Mele hat die wissenschaftliche Geschäftsführung von 2023 bis 2027 inne, er folgt damit den Langzeit-Leiter Wolfgang Muchitsch, der seit 20 Jahren die Geschicke des Joanneums (mit-)lenkte. Muchitsch kam 2003 an die Doppelspitze des umstruktierten Hauses, seit 2018 leitete er es in der Funktion als wissenschaftlicher Geschäftsführer.



Weniger erfolgreich verlief die Suche nach einer neuen kaufmännischen Geschäftsführung. Die Kommission empfahl, die Stelle nochmals auszuschreiben, was nun geschieht. Derzeit ist Alexia Getzinger kaufmännische Geschäftsführerin, die Entscheidung über die Nachfolge soll im ersten Quartal 2023 erfolgen.