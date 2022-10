"Diese zwei Sätze haben mein Leben begleitet“, erzählt die 82-jährige, mädchenhafte Frau beim Gespräch in ihrem Penthouse in Villach: „Das Beste kommt noch“ und „Du kannst das!“ Denn eigentlich hat sie sich nie viel zugetraut. „Ich war ein rundlicher, nicht besonders hübscher, knapp 15-jähriger Teenager. Backfisch, sagte Oma.“ Doch beim Singen und Theater-Spielen mit Pater Adolf von der Villacher Nikolaikirche war sie in ihrem Element. Das Feuer für‘s Theater war endgültig geweckt, als die Schülerin mit einer Wanderbühne von Schule zu Schule und von Aufführung zu Aufführung fuhr. Bis die Zeit reif war für die Aufnahmeprüfung am Wiener Reinhardt-Seminar. Und sie schaffte sie und wurde neben Erika Pluhar und Senta Berger, Dany Sigel, Klaus Wildbolz, Nikolaus Paryla und anderen eine der wenigen, die aufgenommen wurde.