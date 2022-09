Ab 30. September 2022

Das Next Liberty eröffnet die Saison mit „Der Zauberer von Oz“, einem Märchen über Dorothys Suche nach Herz, Hirn und Verstand.

Der Zauberer von Oz“ von Lyman Frank Baum ist ein modernes Märchen, das in den USA so viel gelesen wird wie bei uns die Brüder Grimm und es ist wahrscheinlich das Paradestück davon, wie man entdeckt, was in einem steckt. Dorothy, die von einem Wirbelsturm mitsamt Haus aus Kansas fortgetragen wird, im Land Oz landet und mit ihren berühmten Weggefährten Strohmann, Blechmann und Löwe nach einem (Yellow Brick) Roadtrip, der seinesgleichen sucht, wieder zu Hause in Kansas landet, bemerkt, dass sie, alles, was sie gesucht hat, schon immer dabei gehabt hat. Manchmal muss man eben zur richtigen inneren Haltung finden und das Urvertrauen in sich selbst entdecken. Es geht um die Magie, die sich entfaltet, wenn man seinem inneren Kompass vertraut und um das Hinauswachsen über sich selbst – am besten gemeinsam mit anderen. Regie führte Peter Raffalt.

Next Liberty, Graz. Premiere: 30. 9., 17 Uhr. Tel. (0316) 80 00





30. September 2022

Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist. In seinem Buch „Welt in Bewegung“ erzählt der bekannte Journalist Raimund Löw von der krisenhaften Entwicklung der Weltpolitik, von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, den Turbulenzen in den USA u. v. a.

Steiermarkhof, Graz. 30. 9., 19.30 Uhr. Anmeldung:

Tel. (0316) 80 50-71 11





Raimund Löw © Pichlkostner/ORF

30. September bis 2. Oktober 2022

Eine Version des Schöpfungsmythos. „Genesis“ ist das dritte Bühnenstück der Compagnie „Dada Zirkus“. „Es ist eine sehr eigenständige Form des Cirque Nouveau feinster Art, die die drei Akteure (…) rund um das Thema männlicher Schöpfungs- und Machtsehnsüchte klug und mit einer gehörigen Portion Selbstironie (…) unterhaltsam und nicht zuletzt berührend umsetzen“, lobte die Presse.

Kristallwerk, Viktor-Franz-Straße 9, Graz. 30. 9. bis 2. 10. www.dadazirkus.at/genesis

Genesis © Natali Glisic

30. September bis 2. Oktober 2022

Was Mogli, Balu und Baghira im Dschungel erleben. Die Komödianten in St. Leonhard zeigen wieder „Das Dschungelbuch“. In der Fassung von Sarah Füssl werden die Abenteuer von Mogli, Bär Balu, Panther Baghira, Schlange Kaa und Tiger Shir Khan erzählt.

Kistl, Rechbauerstraße 63a, Graz. 30. 9., 16 Uhr, 1. und 2. 10. Tel. 0664-50 49 855





Dschungelbuch © Alexander Danner

1. und 2. Oktober 2022

Dichtes Wochenendprogramm in der Grazer Oper: Am Samstag steht „Anatevka“ auf dem Spielplan, am Sonntag das „War Requiem“ und „Im Fluss“.

Mazeltov! Eine Sternstunde: „Anatevka“ ist ein eindringliches Musical, das mit Konventionen des Genres bricht. Bei Regisseur Christian Thausing und seinem Debüt am großen Haus war es in besten Händen“, lobte die Kleine Zeitung nach der Premiere.

Neben Führungen durch die Oper, wird noch zum sonntäglichen Opernbrunch und „Vor der Premiere. Madame Butterfly“ geladen. Ebenfalls am Sonntag nimmt das Ballett der Oper Graz mit „Im Fluss“ mit auf einen tänzerischen Spaziergang vom Opernhaus bis in den Stadtpark. Musiker der Kunstuniversität Graz begleiten musikalisch. Der Eintritt ist frei. Abends steht noch Brittens „War Requiem“ auf dem Programm. „Ein eindringlicher, bewegender Abend“, lobte die Presse.

Oper, Graz. 1. und 2. 10. Tel. (0316) 80 00

War Requiem © Werner Kmetitsch

1. Oktober 2022

Geistliche und weltliche Chormusik. Der Kirchenchor der Grazer Salvatorkirche, salvator cantat, gestaltet mit dem Vokalensemble „Cocktail a cappella“ aus Thüringen, ein gemeinsames Konzert mit geistlichen Werken, Volksmusik, Mendelssohn und Pop.

Robert-Stolz-Gasse 3, Graz. Samstag, 1. 10., 19.30 Uhr.

Tel. 0650-90 21 941





Cocktail a cappella © KK

1. Oktober 2022

„Sing Halleluja!“ Kabarettist (und Religionslehrer) Stefan Haider fragt sich: Darf man Menschen schlagen, die erzählen, jede Krise sei eine Chance? Sind Verschwörungen eher theoretisch oder einfach nur praktisch? Mehr davon in seinem Soloprogramm "Sing Halleluja!"

Komödie Graz, Münzgrabenstraße 36, Graz. 1. 10., 19.30 Uhr. Tel. 0664-53 69 770





Stefan Haider © Johannes Ehn

1. und 2. Oktober 2022

Mozart und „Grande Opera“. Bei „Klang.Bild“ In Lafnitz spielen am Samstag Christopher Hinterhuber, Pianist und künstlerischer Leiter des Festivals und Ziyu He (Violine) mit dem Javus Quartett Werke von Mozart. Am Sonntag lädt das Duo dann mit dem Vienna Reed Quintet zur „Grande Opera“. Da sind „Carmen“, „Il Barbiere di Sevilla“, „Wilhelm Tell“, „Rigoletto“ u. a. in faszinierenden Transkriptionen zu erleben.

Kulturhalle Lafnitz. 1. 10., 19 Uhr., 2. 10., 17 Uhr.

Tel. 0664-12 17 953





Christopher Hinterhuber © Nancy Horowitz

1. und 2. Oktober 2022

Spannung und Reflexion. „Suspension Study for Trisha Brown“ ist eine Tanzperformance von Jadi Carboni. Die Performance des interdisziplinären Tanzquintetts auf der Dachterrasse der Needle ist vor Ort zu sehen und wird live auf Bildschirme in die Needle des Kunsthauses übertragen.

Treffpunkt: Foyer, Kunsthaus, Lendkai 1, Graz. 1. 10., 15.30 und 17 Uhr. – 2. 10., 16.45 und 18.15 Uhr. Tel. (0316) 80 17-92 00

„Suspension Study for Trisha Brown" © Leonhard Rabensteiner

2. Oktober 2022

„Wissensdurst“ – Das Fest für Bildung und Talente. Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer, Genetiker Markus Hengstschläger und Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer kommen zu Vorträgen und Workshops. Und die Science Busters (B)!

WKO-Areal, Wifi, FH Campus 02, Talentcenter, Graz. 2. 10. www.wissensdurst-fest.at