9. und 10. September 2022

Das Hoftheater Höf//Präbach zeigt seine aktuelle Produktion „Fußballstück“. Judith Humer und Luca Palyi haben es inszeniert.

Tosende Stadionchöre, bengalische Feuer und schwitzende Körper. Am Fußballfeld stehen 22 Männer verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Es wird gedribbelt, gepasst und aufgewärmt. Eine außergewöhnliche Gruppe von Individuen, deren Geschichten aber für jedermann stehen können. Ihre Stimmen erzählen über die Beziehungen zu ihren Vätern und Söhnen, Erinnerungen, Männlichkeit, Familiendynamik, Freiheit, erste Liebe und Gewalt.

Über Monate hinweg haben die KünstlerInnen des Hoftheaters Höf//Präbach mit Männern über ihr Leben gesprochen. Daraus ist ein Text-Korpus entstanden, das der Schauspieler Alexander Braunshör in einer sich alles abverlangenden Performance präsentiert. Im Rahmen des Emotionsraums Fußball begibt er sich auf die Suche nach den Momenten des Unsagbaren und Spuren, die die vorige Generation hinterlässt.

Kohlbauerhof, Maningweg 10, Präbach. 9., 10., 16. und 17. 9., 20 Uhr. Tel. 0664-25 09 10

9. September 2022

„Heritage“: kulturelles Erbe in Schloss Alt-Kainach. Das gefragte Duo Aliada spielt Musik, die eng mit seinen Wurzeln verbunden ist. Werke aus Polen und Kroatien, Brahms-Walzer und traditionelle skandinavische und Balkan-Musik stehen am Programm.

Schloss Alt-Kainach. Führung: 9. 9., 18.30 Uhr. – Konzert: 19.30 Uhr. Tel. 0650-26 43 357





Duo Aliada © M. Jarzyna

9. September 2022

"Der Kaiser und sein Sonnenschein". Leopold Altenburg – Schauspieler, Autor und Clown – ist auch ein Ururenkel von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth, der weltberühmten „Sisi“. Nun präsentiert Altenburg sein Buch „Der Kaiser und sein Sonnenschein“ mit launigen Anekdoten, gewitzt und unterhaltsam, imitiert Stimmen seiner Verwandten, singt dazu passende Lieder und bringt humorvolle Comedy-Einlagen.

Kammerhof Eisenerz. 9. 9., 19 Uhr. www.eisenerz-art.at

Leopold Altenburg © KK

9. bis 11. September 2022

Das Motto: "Gesänge der Frühe". Die Pianistin Sofja Gülbadamova steht im Mittelpunkt des Brahmsfestes. Zum Lecture Recital (9. 11.) kommen die Brahms-Forscher Michael Struck und Katrin Eich; das Duo-Konzert am Samstag unterstützt Klarinettist Sylvester Perschler und am Sonntag ist Matinée.

Kunsthaus Mürzzuschlag. 9. bis 11. 9. Tel. (03852) 34 34

Sofja Gülbadamova © Evtyukhov

9. bis 11. September 2022

Tanzstück nach Bob Dylans „Tempest“. „Tempest“ ist ein Klimastück mit neun Tänzerinnen und einem 70-minütigen Hintergrundvideo nach einem Song von Bob Dylan, einer Ballade vom Untergang der Titanic. Die Choreografie stammt von Ruth Pichler, die auch die künstlerische Leitung hat.

Kristallwerk, Viktor-Franz-Straße 9, Graz. 9., 10. und 11. 9.,

20 Uhr. Tel. 0664-51 244 15





"Tempest" © Raimund Illek

10. September 2022

Aicher Kirtag mit Volksmusik, Kulinarik, Handwerk, Alttraktoren-Rallye und VW Käfer & Bulli Treffen. Beim Aicher Kirtag wird aufgespielt, gesungen, gejodelt und getanzt. Ebenso wird originale Volks-, Blas- und Tanzlmusik von beliebten und bekannten Musikgruppen geboten, die bei Kirtagshütten und auf drei Bühnen aufspielen. Mit dabei: Innsbrucker Böhmische, blech&white, tanzig, Benedikt Hofer, Dreifaltigkeitsmusi, Gstrich’n Vui, Altsteirertrio Lemmerer, 5 für Eva, Rottenmanner Buam, Semriacher Tanzlmusi, 6er Gsponn, Musikverein Kimpling, Familienmusik Doppler, Oachkatzln, die Musikapelle Aich-Assach und D’Kuafstoana z’Weißenboch.

Dazu gibt es regionale Schmankerl, Traditionshandwerk, den Kinder-Handwerkspark, die ESV Steirische Asphaltbahn-Meisterschaft, Straßentheater mit dem Ensemble Jakotopia, die Alttraktoren-Rallye Aicher-Trophy und das VW Käfer & Bulli Treffen.

Aich. 10. 9., ab 9 Uhr. www.schladming-dachstein.at/aicher-kirtag

Aicher Kirtag © ahaideenwerkstatt

10. September 2022

Das Schauspielhaus Graz startet mit „WIR* - Tag der offenen Stadt“ in die neue Spielzeit 2022/23: Mit einem diskursiven Programm am Vormittag und mit dem Ensemble und der Abstimmungsshow „Stadtparlament“ mit Pia Hierzegger am Abend, gefolgt von Tanz und Party, wird Gemeinschaft in Unterschiedlichkeit gefeiert.

Zudem kommt um 18 Uhr die interaktive Performance „(X-RAY) Durchleuchtet“ der ukrainischen Regisseurin Natasha Syvanenko zur Wiederaufnahme.

Das ganztägige Programm mit diskursiven und theatralen Inhalten startet um 11 Uhr mit einer Diskussion über Herausforderungen einer offenen Gesellschaft, gefolgt von Storytelling über Grazer Grenzerfahrungen (14 Uhr). Ab 19 Uhr findet der Programmblock „Spielfeld“ statt, in dem zunächst das Ensemble des Hauses die Saison eröffnet und im Anschluss Schauspielerin und Regisseurin Pia Hierzegger bei „Stadtparlament – Die Show“ eine Abstimmung über Themen der Stadtgesellschaft moderiert.

Mit der Band HaydeTanz und dem DJ-Kollektiv SOULbRÜDER wird das Publikum abschließend zur Party auf der Bühne von Haus Eins geladen.

Schauspielhaus, Graz. 10. 9., ab 11 Uhr. Tel. (0316) 80 00

(X-Ray) Durchleuchtet © Johanna Lamprecht

10. und 11. September 2022

Fest der Lipizzaner. Am Samstag ist ab 11 Uhr die große Arena für die Gäste geöffnet. Ein Kulinarik Dorf umrahmt die Präsentation der Highlights der Reitkunst. Ab 13.30 Uhr wird in der Arena eine Gala-Vorstellung mit den ausgebildeten Reitstuten, den eigentlichen Heldinnen des Gestüts, und den berühmten Schulhengsten der Wiener Hofreitschule, die mit ihren Bereitern drei Programmpunkte aus dem „Ballett der Weißen Hengste“ zeigen, stattfinden. Vorführungen der Fahrkunst mit rasanten Kutschenfahrten bereiten den Höhepunkt vor - die Präsentation der jungen Fohlen mit ihren Müttern. Dazu gibt es ein Kinderprogramm und musikalische Umrahmung.

Am Sonntag ist dann Frühschoppen in der Arena mit Kutschenfahrten, Fohlen und Stuten und dem Showprogramm "Mounted Games", bei dem junge Reiterinnen und Reiter auf ihren Ponys Geschicklichkeit, Mut und Schnelligkeit zu Pferde beweisen.

Piber. 10. und 11. 9. https://www.srs.at/piber/aktuelles-veranstaltungen/lipizzanerfest-mit-galavorfuehrung

Fest der Lipizzaner © Rene van Bakel

11. September 2022

"Jesus und Magdalena". Am Sonntag findet die Uraufführung von Herbert Bolterauers Oratorium "Jesus und Magdalena" statt, das vom Komponisten selbst dirigiert wird. Der Text, verfasst vom Theologen Anton Grabner-Haider, erzählt in moderner Sprache die Geschichte Jesu und seiner Anhänger von der Taufe am Jordan bis zu seiner Auferstehung. Dabei wird auch die Bedeutung der Frauen in seinem Umkreis betont. Musikalisch setzen zwei Soprane, Alt, Tenor und Bass, begleitet von einem Instrumentalensemble, die Geschichte in Szene.

Die Gesangssolisten sind: Belén Alonso Alonso, Maria Suntinger, Justina Vaitkutė, Johannes Chum und Ewald Nagl. Das Alea-Ensemble begleitet instrumental.

Pfarrkirche Mariahilf(erplatz 3), Graz. 11. 9., 20 Uhr.

Tel. 0650-74 73 150

Herbert Bolterauer © KK

11. September 2022

Durch die Welt der Klassik, des Tangos und des Jazz. Die famose Plattform K + K Vienna gestaltete schon mehrmals den Zwischenbeitrag des Neujahrskonzerts, wirkte bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele mit und eröffnet jetzt mit „Vienna Calling“ die Saison der Seggauer Schlossmatineen.

Schloss Seggau. 11. 9., 11 Uhr. (Tel. 03452) 76 5 06