Zugegeben, ein Fazit sollte für gewöhnlich am Schluss kommen. Wenn es sich bei rund 70.000 Menschen im Ernst-Happel-Stadion aber so anfühlt, als wäre man bei einem gemütlichen Wohnzimmerkonzert, hat der Interpret - in diesem Fall Ed Sheeran - doch etwas richtig gemacht. Bodenständig, mit vollem Einsatz und sowohl alleine als auch mit seiner Band hat er das erste der beiden Wiener "+-=÷x"-Tour-Konzerte (schlicht "The Mathematics Tour") präsentiert.

Aber zurück zum Anfang: Der Brite, dessen Karriere mit etwa 18 Jahren in den Pubs seiner Heimat startete, hat dieses "der Junge (mittlerweile Mann) von nebenan"-Image nicht abgelegt. Es mag vielleicht über die Jahre zu seiner Masche geworden sein, aber man kauft sie gerne ihm ab. Er ist sympathisch, reißt das Publikum mit und wirkt wie jemand, mit dem man sich gerne auf ein Pint treffen würde.

Alleinunterhalter trotz Band

Einige seiner Songs, wie etwa "Castle on the Hill", performte er solo, bei anderen wiederum ("Galway Girl") wurde er von seiner Band - auf eigenen kleinen Bühnen rund um die Hauptbühne verteilt - unterstützt. Bei "Equals", seinem aktuellen Album, bemerkte der 31-Jährige nämlich, dass die Lieder so ganz ohne Band live nicht so gut umsetzbar wären. Aufgefallen sind die Bandmitglieder jedoch nicht sonderlich stark. Dass sie gute Musiker sind, die sich nach den Konzerten in - unter anderem - Großbritannien, Belgien, Frankreich und Dänemark - auf ihn eingespielt haben, steht außer Frage. Die Konzentration des Publikums lag aber auf Sheeran. Er ist der Entertainer, er ist der Alleinunterhalter.

Und was ihm sichtlich Freude bereitete, war es, die Anwesenden zu animieren. Es folgte etwa eine mutige Ansage vor "Thinking out loud": "Wenn ihr den Text zu diesem Song nicht kennt, seid ihr am falschen Konzert." Es wurde aber schnell klar, dass sich wohl niemand deplatziert fühlte. Die Besucherinnen und Besucher - vom Kindergarten- bis zum Pensionistenalter - jubelten, sangen, hüpften und klatschten stetig mit und die Feuerzeuge des 21. Jahrhunderts, also die Taschenlampen der Handys, wurden regelmäßig gezückt und im Rhythmus mitbewegt.

Sheeran nimmt während seiner Konzerte übrigens seine eigene Stimme und seine Gitarren (es kam zu zigfachen Gitarrenwechseln) auf, danach spielt er die Tonspuren wieder live ein und vervielfältigt sich dadurch selbst. "Das nennt sich 'Loop Station'", wie er erklärte. Das eine oder andere Mal drückte der aus Halifax stammende Wuschelkopf die falschen Knöpfe, was der Stimmung aber absolut keinen Abbruch tat. Auch, dass ihm ein Nieser entfleuchte und er sich gerade noch ein Lachen verkneifen konnte, passte perfekt zu seinem Kumpel-Image.

Er kann eindeutig mehr als Pop

Die runde Bühne im Stadion trug ebenfalls dazu bei - der Boden bewegte sich nämlich, wodurch der Singer- und Songwriter in jede Richtung spielen und singen konnte. Das machte ihn für das Publikum noch greifbarer, konnte er dadurch auch in beinahe jede Handykamera grinsen. Riesige Plektren, die zuerst im Stil seines Album-Covers leuchteten, umrahmten das Bühnenbild. Während seines Auftrittes gab es dann Ed in Großaufnahmen. Die Flammen, die immer wieder aus dem Boden schossen, waren ein netter Zusatzeffekt. Notwendig aber wären sie nicht gewesen, wäre es doch auch ohne sie unterhaltsam genug geworden. Aber ein bisschen Show darf man ihm durchaus zugestehen.

Durch das Hin- und Herspringen zwischen den Genres wirkte es oftmals, als hätte man die Shuffle-Funktion (Zufallswiedergabe) einer Playlist eingestellt. Doch wohl auch deshalb füllt er die Hallen und Stadien, weil er nicht in nur eine Schublade passt und Pop genauso wie Folk oder R&B - und sogar eine Rap-Einlage - zum Besten geben kann. Pop aber ist sein Steckenpferd und er sagt: "Wenn du ihn nicht magst, belügst du dich selbst."

Er war es schon immer und wird es wohl auch bleiben: Ein Superstar für die ganze Familie, dem es sichtlich Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und mit seinen Fans zu interagieren.