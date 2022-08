Es ist seine erste Tour nach der Pandemie und mit im Gepäck hat er neben seinen Geigen auch ein Programm, das von modernem Pop über Filmsoundtracks bis hin zu klassischer Musik geht. Die Rede ist von Teufelsgeiger David Garrett, der am Samstag in Graz und am Sonntag in Villach auftritt.

Wie ist es, nach der langen Zeit, wieder auf der Bühne zu stehen?

DAVID GARRETT: Es ist der schönste Moment, zu sehen, wie die Stücke ankommen, wie die Reaktionen der Fans sind. Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt und da macht es nur Sinn, das auch zu präsentieren.

Was erwartet das Publikum?

Ein sehr abwechslungsreiches Konzert – auch viele Stücke vom letzten Album "Alive". Wir starten mit einem Paukenschlag und als erste große Nummer gibt es "Enter Sandman" in einer Kombi aus E-Geige und akustischer zwischen denen ich wechsle. Aber auch ein Filmsoundtrack aus "Beauty and the Beast". Ich bin guter Dinge, dass das Publikum ausrasten wird.

Bei Geigen denkt man primär an klassische Musik, bei Ihnen aber ist es eine bunte Mischung vieler Genres. Warum?

Ich hoffe, dass ich dadurch den Geschmack aller treffen kann. Die Unterhaltung ist bei einem Konzert nicht zu vernachlässigen. Wenn ich Klassik spiele, bin ich ein Fan der Tradition. Wenn ich allerdings meine eigenen Projekte mache, ist es für mich wahnsinnig wichtig, etwas zu kreieren, das faszinierend ist, das das Publikum in den Bann zieht, was mich als Geiger mit all den Möglichkeiten der Klangfarbe und Virtuosität, die ich habe, zeigt.



Ihre Tour führt Sie ja einmal quer um den Globus. Reagiert das Publikum je nach Land anders auf Ihre Musik?

Absolut, das Publikum hat in den unterschiedlichen Länden eine andere Präsenz – ich versuche aber, einen guten Mittelwert zu finden, was die Stücke betrifft. Jedoch gibt es welche, die etwa in Osteuropa besser ankommen als in Österreich. Aber es ist überall toll. Wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, ist es, ab dem Moment, in dem wir alles stimmig vorbereitet haben, wie eine Klassenfahrt.

Wie schaffen Sie es, trotz des Ruhms, so am Boden zu bleiben?

Alles andere wäre merkwürdig. Wenn du einen Beruf ausübst, der sauschwer ist, der in dem Moment, in dem du nicht jeden Tag 100 Prozent gibst, sofort Defizite aufzeigt, dann dann kannst du die Bodenhaftung gar nicht verlieren. Ich stelle Qualität an erste Stelle und weiß: Wenn du einen künstlerischen Job machst, musst du die Leidenschaft haben, denn es kann Jahre dauern, bis du wirklich gut bist. Erfolg wollen alle Menschen, aber die Arbeit dafür, die wollen viele nicht machen. Und eines ist mir besonders wichtig: Man sollte nie stolz auf sich sein, sonst wird man faul.

Sie haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Gönnen Sie sich denn je Freizeit von der Musik?

Man muss die Grenzen ausreizen. Ja, ich habe hohe Ansprüche – ans Musizieren, aber das ist wohl bei meinem Buch (Anmerkung: "Wenn ihr wüsstet: Die Autobiografie") nicht anderes. Entweder man macht etwas mit ganzem Herzen oder man lässt es sein. Doch wenn man es tun will, muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass es ein Job ist, der einen 24 Stunden beschäftigt. Damit muss man umgehen können. Ich übe jeden, jeden, jeden Tag – egal ob im Urlaub, an Geburtstagen oder zu Weihnachten. Auch, wenn ich gar keine Lust habe.