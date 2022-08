„Dem Landesmuseum zuliebe“ habe er zuletzt noch „eine Ehrenrunde“ gedreht, erklärt er auf Anfrage der „Kleinen Zeitung“. Doch mit Jahresende geht seine Laufbahn als höchster Kulturarbeiter des Landes endgültig zu Ende: Igor Pucker, der im Jänner seinen 66. Geburtstag feiert, tritt als Leiter der Kulturabteilung des Landes in den wohlverdienten Ruhestand. Zuvor hatte der aus Wolfsberg stammende Germanist und Historiker die Landesausstellungen in Ferlach und Friesach aus der Taufe gehoben und im Büro des Landeshauptmannes gearbeitet. Ab 2016 leitete Pucker interimsmäßig das Kärntner Landesmuseum, dessen bevorstehende Wiedereröffnung er noch in seiner jetzigen Funktion miterleben möchte.

Laut Stellenausschreibung sucht das Land für ihn seit gestern einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin. Verlangt werden unter anderem ein abgeschlossenes Universitätsstudium, mehrjährige Praxis im Kulturbereich bzw. Kulturmanagement sowie die „Kenntnis der Kärntner Kulturszene in allen Ausprägungen“. Interessenten müssen sich allerdings beeilen. Die Bewerbungsfrist endet bereits am 15. September.