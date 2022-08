Die mehrjährige Fördervereinbarung ist ein Kind der Nuller-Jahre. Damals wurde erstmals überlegt, kulturellen Einrichtungen mehr Planungssicherheit zu geben, indem die öffentlichen Zuschüsse zum Betrieb nicht mehr bloß jährlich, sondern über eine längere Zeitspanne zugesagt werden. 2002 gab es den ersten Beschluss, mittlerweile hat sich dieses System nicht nur im Land Steiermark, sondern auch in der größten steirischen Kommune Graz durchgesetzt.



Vor allem durch die Pandemie, die die Kultur wegen der Lockdowns stark betroffen hat, ist ein erweiterter Planungshorizont bedeutsam. Die auf drei Jahre angelegten Förderverträge betreffen vor allem den „Mittelbau“ des Kulturlebens. Die großen Kulturtanker im öffentlichen Besitz (wie Bühnen, Joanneum, steirischer herbst) fallen ebenso wenig ins Schema wie kleine Einzelförderungen.



Im November und Dezember 2021 lief ein Call, bei dem Kulturinitiativen ansuchen konnten. 168 Anträge wurden eingebracht, bei 130 Projekten kommt es nach Prüfung durch externe Experten sowie dem steirischen Kulturkuratorium zu einer Vereinbarung. Das Gesamtvolumen beträgt 21,923.336 Euro, verteilt auf die Jahre 2023, 2024 und 2025. Neu: Nicht länger wird zwischen Kultur und Volkskultur unterschieden, unter den 130 Projekten finden sich welche aus beiden Bereichen. 1,173.900 Euro gehen an Projekte aus der Volkskultur.





Im Detail zeigt sich, dass die großen Player im Mittelbau sich meist über leichte Anhebungen freuen können, bei einigen ist die Erhöhung dagegen recht kräftig ausgefallen. Das Filmfestival Diagonale wurde von 142.800 auf 200.000 Euro erhöht (immer gerechnet auf ein Jahr und verglichen mit der Jahresförderung im Jahr 2021). Das Geld für das Diskurs- und Musikfestival Elevate steigt von 137.000 auf 180.000 Euro; berücksichtigt man, dass in den 137.000 noch 35.000 Euro Zusatzfinanzierung für ein ausgelaufenes EU-Projekt enthalten sind, ist das Plus noch ansehnlicher. Die Subvention des Musikverein für Steiermark steigt von 214.200 auf 280.000 Euro, jene des Kulturvereins von 88.750 auf 115.000 Euro, jene des Forum Stadtpark von 142.800 auf 175.250 Euro.



Landeshauptmann Christopher Drexler (VP), der auch Kulturreferent ist: „Wir wollten der Dynamik von Festivals wie dem Elevate Rechnung tragen, damit diese auch Entwicklungsschritte setzen können.“ Drexler betont, dass die Letztentscheidung Sache der Politik ist, aber dass man den Expertenratschlägen zum allergrößten Teil gefolgt sei. Dass sich das Volumen von 6,6 auf 7,3 Millionen jährlich erhöht habe, liege laut Drexler an der kräftigen Erhöhung des Kulturbudgets vom letzten Jahr. Eine Folge davon, dass die Erlöse der Rundfunkabgabe nun größtenteils direkt an die Kultur gehen.



Die am stärksten bedachten Initiativen außerhalb von Graz sind das Theaterland aus Oberzeiring (275.000 Euro, keine Änderung), das kunsthaus muerz (120.000 Euro, davor 112.200) und der Griessner Stadl in Stadl an der Mur, der seine bisherige Förderung mit 75.000 mehr als verzehnfacht.



Es gibt auch gegenläufige Entwicklungen. Die Förderung der Styriarte fällt auf 703.000 Euro. 2021 lag sie noch bei 867.000 Euro, die Jahre davor hatte das größte Klassikfestival jeweils 850.000 Euro erhalten. Auch beim aus der Styriarte kommenden Osterfestival Psalm gab es einen leichten Rückgang (von 45.900 auf 40.500 Euro), während die Summe bei dem zum selben Haus gehörenden Orchester Recreation gleich bleibt (132.600 Euro). Für Drexler ist dies keinesfalls ein „feindseliger Akt“, man sei mit Styriarte-Intendant Mathis Huber in sehr guten Gesprächen über die Festivalzukunft.