12. und 14. August 2022

Kneipen und Könige. Das Steirische Kammermusikfestival gastiert am Wochenende mit facettenreichem Programm in Stift Rein und in der Basilika Mariatrost. Royale Pracht klingt bei Rameau, mit Mutter Gans trifft sich Ravel, Atem holt der hohe Norden und auch in Kneipen tönt es groß. Kurz gesagt: Es ist viel los, wenn das Trio Tempestoso zu „Kneipen, Könige und Gans“ lädt. Das 2017 an der Kunstuni Graz gegründete Trio gewann 2019 den Boris-Pergamenschikow-Preis in Berlin, einen der renommiertesten und größten Wettbewerbe für zeitgenössische Musik.

Unter dem Motto „Schweben“ steht das Gedenkkonzert an Gerfried Rainer, der in Freund und Unterstützer des Steirischen Kammermusikfestivals war. In gleichem Maße tief entspannt und hochgespannt darf man sein, wenn das Trio Thomas Mauerhofer/Georg Gratzer/ Raphael Meinhart die Basilika Mariatrost bespielt: Aus Minimal Music und elektronischem Feingewebe formen die Musiker Meditation, die den Geist zum Schweben bringt.

Stift Rein. 12. 8., 19.30 Uhr. – Basilika Mariatrost, Graz. 14. 8., 22 Uhr (Eintritt frei). Tel. 0664-58 555 88

12. und 13. August 2022

Magie und Dialektpop im Zirkus Prattes. Am Freitag sind die Berliner Magier Siegfried & Joy in Graz. Ihr Auftritt bei „America’s got Talent“ begeisterte Millionen. Die Poxrucker Sisters machen Dialektpop mit viel Gespür für’s Leben. Mit ihren CDs erreichten sie schon Goldstatus.

Zirkus Prattes, Mariagrüner Straße 82,Graz. 12. und 13. 8., jeweils 19.30 Uhr. Tel. (0316) 34 11 77

Poxrucker Sisters © KK

12. und 13. August 2022

Ein Pflichttermin für Metal-Fans. Metal is back! Das Szene-Festival „Metal on the Hill“ versammelt an zwei Tagen die Metal-Gemeinde auf dem Grazer Schloßberg. Headliner sind Stratovarius, Feuerschwanz und Korpiklaani. Elektrisierende Gitarrenriffs und Headbanging inklusive!

Kasematten, Graz. 12. und 13. 8., ab 14 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Feuerschwanz © Nikolaj Georgiew

12. bis 14. August 2022

Wo Schmerz und Schönheit einander begegnen. Kakteenliebhaber aus aller Welt treffen sich alljährlich in der Steiermark zu den Kakteentagen. Kakteen- und Sukkulentenanbieter präsentieren Schönheiten von „Ariocarpus“ bis „Zygocactus“.

Straßengler Halle, Gratwein-Straßengel. 12. bis 14. 8.,

9 bis 17 Uhr. www.kaktussteiermark.at

Steirische Kakteentage © KK

12. bis 14. August 2022

Lebensfreude beim Samba-Festival. Karneval in Rio? Nicht nur. Zum ersten Mal trifft sich die fröhliche, energetische Samba-Szene in Hartberg. Neben Tanzshow, Karneval-Umzug und viel Musik gibt es Workshops, Kinderprogramm, brasilianische Kulinarik und eine Freiluft-Samba-Messe.

Hartberg. 12. bis 14. 8. https://samba-in-hartberg.at

Samba-Festival © KK

12. bis 14. August 2022

Von New Orleans bis in die Steiermark. Ein Wochenende voller Highlights beim Dixie- & Swingfestival: Gunhild Carling ist mit ihrer Familie erstmals zu Gast in Österreich (12. 8. und 14. 8.); Carmen Bradford wurde mit 22 Jahren von Count Basie entdeckt und war neun Jahre lang die Hauptsängerin im legendären Count Basie Orchestra. Sie tritt mit Sigi Feigls Jazzorchester auf (13. 8.). Dazu gibt’s das New Orleans Straßenmusikfest, einen Workshop mit Lindy Hop u. v. a.

Weiz. 12. bis 14. 8. www.dixie-swingfestival.at

Carmen Bradford © Reuben Raj

12. bis 15. August 2022

Die Schilchertage Stainz sind ein Fest, bei dem sich alles um den Schilcher, Geselligkeit, Volkskultur und um das weststeirische Lebensgefühl dreht. Authentisch und echt sollen die Schilchertage Stainz sein. Weinkultur, regionale Schmankerl und Tracht stehen dabei im Mittelpunkt. Musik kommt von den „Reinischkogler Buam“, dem „Schneiderwirt Trio“, „Pech & Schwefel“ und „ Blechprojekt“.

Am Trachtensonntag wird die traditionelle Trachtenmesse in der wunderschönen Pfarrkirche von den Gruppen des Festivals Folklore Global mitgestaltet (10 Uhr). Im Anschluss gibt es einen Festzug mit allen Gruppen vom Schloss Stainz auf den Hauptplatz. Um 14 Uhr sind dann ebendort der schwedische Hambo, schottische Countrytänze, österreichische Landler und Schuhplattler, tschechische Folklore und griechischer Sirtaki zu sehen. Mit einem Frühschoppen klingen die Schilchertage am 15. August aus.

12.-15. 8. www.schilchertage.com





Schilchertage Stainz © Foto Augenblick

14. August 2022

Bergfest auf der Riesneralm. Zum Auftakt am Sonntag (10 Uhr) sind die Donnersbachwalder Jodlerbläser zu hören, um 11 Uhr ist Bergmesse mit der Kapelle des Musikvereins. Ab 12.30 Uhr unterhalten die „Zellberg Buam“ auf dem Gipfelplateau. Dazu gibt es Schmankerl, den 1. europäischen Gipfelbarfußweg, einer Kinderschatzsuche, einem Kräuterlehrpfad, den Tierholzpark und ein „Gipfelbad anno dazumal“.

Riesneralm, Donnersbachwald. 14. 8., ab 10 Uhr.

Eintritt frei!





Die Zellberg Buam © Erwin Petz

13. bis 15. August 2022

Ein Dorf erzählt. „Ein unmögliches Heimatmuseum“: Im Memopark blickt man aus dem Jahr 2072 auf den Ort und seine möglichen Vergangenheiten zurück - alle erdacht aus im Jahr 2022 im Ort gesammelten mündlichen Erzählungen.

Hainersdorf. 13., 14., 15. 8., 16 bis 20 Uhr. Tel. 0650-447 60 88

Memopark © KK

Ab 15. August 2022

Liegt die Antwort im Biogemüse? Welcome to Veguality! In „Wilde Karotte“, einer Uraufführung von Martin Kroissenbrunner, formiert sich ein junges Social Business in Graz. Nachhaltig und schmutzig. Korrekt und verkommen. Bieder und hemmungslos. Wie weit wird man gehen, für die Verbreitung von Biogemüse? Und: What’s love got to do with it? Liegen wirklich Antworten im Gemüse? Die Produktion des Theaterensembles „Wetterleuchten“ steht ganz in der Tradition bissiger Kammerspiele und ist eine Komödie über Liebe, Gemüse und dumme Ideen.

Wilde Karotte. Von Martin Kroissenbrunner (UA). Kristallwerk, Graz. Premiere: 15. 8., 20 Uhr. Weitere Termine: 18., 19., 20. 8., 20 Uhr. Tel. 0650-64 20 257