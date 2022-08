Fritz Kreisler stattete die Liebesgeschichte musikalisch aus. Eine Operette im herkömmlichen Sinne entstand daraus aber nicht. Insbesondere bei einem so malerischen Ambiente, wie es der Hof im Schloss Tabor bietet, mag das Genre weniger zur Sache tun. Dem Publikum muss es gefallen, und solches war bei "Sissy", halb Singspiel, halb Musical-Vorläufer, gegeben.

Der Reihe nach: Die textliche Vorlage bildete ein Lustspiel zweier Autoren, fürs eigentliche Buch mussten wiederum zwei Librettisten herhalten. Too many cooks spoil the broth – passt hier haarscharf, ziehen sich doch nebeneinander laufende Handlungsstränge innerhalb der beiden Akte bisweilen wie Kaugummi. Das sich da keinerlei Ermüdung breit machte, lag neben dem Kaiserwetter auch an der Darstellung kaiserlichen Umfelds. Dem von Oliver Huether etwas bäuerlich-derb dargestellten Herzog Max – Sissys Vater war ein bedeutender Förderer bayerischer Volksmusik – standen dessen beide Töchter Helene und Elisabeth gegenüber. Nun traf bekanntlich des jungen Kaisers Wahl nicht die "vorgesehene" Nené, sondern deren Schwester Sissy. Nachvollziehbar auch durch die Auswahl der Darsteller, sprühte doch Valerie Luksch in der Titelpartie geradezu vor Esprit und quirliger Lebensfreude. Phillipp Laabmayr als junger Kaiser harmonierte in sängerischer wie darstellerischer Hinsicht bestens mit der kommenden Gemahlin. Isabel Weicken überzeugte als dünkelhafte, sich über kaiserliche Wünsche hinwegsetzen wollende Mutter Sophie.

Dies alles stellte Stephan Grögler (Regisseur und Bühnenbild) überzeugend auf die drei Spielstätten der mit allerorten schräg liegendem Gestühl überladen wirkende Bühne. Passende Kostüme (Anna-Sophie Lienbacher) sowie gut gemachte Einlagen einer fünfköpfigen Ballettcompagnie (Choreographie Sabine Arthold) komplettierten das optische Geschehen.

Fürs akustische sorgte Erich Polz, der die nunmehr zum 15. Mal hier musizierende Junge Philharmonie Brandenburg dezent führte. Aus etlichen Songs hörte man Kreisler'sche Ohrwürmer durchschimmern, die aber auch im O-Ton vom herausragenden polnischen Violinisten Piotr Plawner zu hören waren. Schade nur, dass dessen hörenswertes Spiel von der gesprochenen Handlung übertönt wurde.

Viel herzlicher Jubel am Schluss, den Generalintendant Alfons Haider noch unterstrich. Eloquent wie stets.