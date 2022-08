5. bis 7. August 2022

Von Johann bis John. Dichtes, vielseitiges Wochenendprogramm beim Steirischen Kammermusikfestival: in St. Bartholomä, Straßengel und St. Veit am Vogau.

Jung ist das Salzburger Javus Quartett zweifelsohne – doch die Fülle der Jahre, die sie vom zarten Beginnen der Gattung Streichquartett bei Haydn über Mendelssohns Streichquartett Nr. 1. bis zum wolkenformenden Klangkünstler Ligeti zurücklegen, ist dennoch enorm. Unter dem Motto „Die Jungen der Jahre“ gibt es eine Klangreise durch die Jahrhunderte.

Manisch, frech, unmanierlich, aufgewühlt und weichgezeichnet und dann noch einmal durchgeschüttelt wird noch der respektvollste Perückenkopf bei Klemens Bittmann und Georg Gratzer. Im Programm „Telemannia“ werden barocke Manien ausgelebt und gekonnt mit Jazz verwoben.

Jenseits ausgetretener Pfade liegt oft „Prächtiges“: Klarinettist Andreas Schablas erkundet es mit dem Ensemble Oberton+ in Werken von Johann S. Bach und Mozart bis John Cage.

Kirchen: St. Bartholomä. 5. 8. - Maria Straßengel. 6. 8. -

St. Veit am Vogau. 7. 8., je 19.30 Uhr. Tel. 0664 58 555 88 www.kammermusik.co.at





5. und 6. August 2022

Traditioneller Kirtag mit Kirtagsnacht. Beim Altsteirer Kirtag in Gröbming stehen Brauchtum, Handwerk und kulinarische Schmankerl an oberster Stelle. Das Fest startet mit Bieranstich & Frühschoppen. Dazu gibt’s Musik, Kinderprogramm mit Bachwanderung und Kirtagskegeln.

Zentrum, Gröbming. 5. und 6. 8. https://www.schladming-dachstein.at





5. bis 7. August 2022

Schmankerl, Wein und viel Musik im Weindorf. In Fehring sind wieder Thermen- und Vulkanland Weintage. Neben regionalen Weinen und Kulinarik gibt es musikalische Unterhaltung mit den Jungen Paldauern, der Stadtkapelle Fehring, den Poxrucker Sisters, der Band Skylight u. v. a.

Hauptplatz, Fehring. 5. 8. (19 Uhr) bis 7. 8. https://www.steiermark.com





5. bis 7. August 2022

„Gartenlust“ auf Schloss Hartberg. Spezialitätengärtner, Kunsthandwerker, Aussteller von Ausgefallenem und Schönem für Garten und Haus bieten bei „Gartenlust“ ihre Produkte an; ergänzt wird das Angebot mit Schmuck- und Textildesign, Kulinarik, Live-Musik und Kinderprogramm.

Schloss Hartberg. 5. bis 7. 8., 10 bis 18 Uhr. www.gartenlust.eu





5. bis 7. August 2022

Sommerfestspiele mit „Sissy“. Das 20-jährige Jubiläum von Jopera wird mit der Operette „Sissy“ von Fritz Kreisler gefeiert. Alfons Haider ist abermals Generalintendant der Sommerfestspiele. Valerie Luksch verkörpert dabei Sissy, Philipp Laabmayr ist Franz Josef und Erich Polz dirigiert.

Schloss Tabor, Neuhaus/Klausenbach. 5. bis 15. 8. schlosstabor.at





6. August 2022

Speckfest mit Musik. Traditionelles Speckfest bei Kollar-Göbl: mit Kinderprogramm und Musik von „Die Koralm-Böhmische“ und den Mooskirchnern ab 20.30 Uhr.

Hauptplatz 10, Deutschlandsberg. 6. 8., ab 16.30 Uhr.

6. August 2022

„Ballate & Serenate“. Etta Scollo, Superstar aus Sizilien, singt die schönsten Balladen und ergreifendsten Serenaden aus Ihrer Heimat. Begleitet wird sie von ihrem Quartett.

Zirkus Prattes, Mariagrünerstraße 82, Graz. 6. 8., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 34 11 77

6. und 7. August 2022

Bummelzugfahrten. Saisonstart auf der Feistritztalbahn: Bummelzüge verkehren wieder – alle vierzehn Tage an Samstagen und Sonntagen von 6. August bis 16. Oktober und am 26. Oktober – zwischen Birkfeld und Koglhof. Die Mitarbeiter des Club U44 betreiben die Bummelzüge auf der Feistritztalbahn ehrenamtlich in Ihrer Freizeit.

6. und 7. 8. Reservierung: Tel. 0664-88 29 10 66

6. August 2022

Sind wir alle am Sand? Ist Gerald Fleischhacker „Am Sand“, wie es der Titel seines Programms vermuten lässt? Jedenfalls wundert er sich darüber, dass wir für alles Experten und Coaches brauchen – sogar fürs Atmen, Sprechen, Aufräumen.

Kunsthaus Köflach. 6. 8., 19 Uhr. Tel. 0664-453 70 63

7. August 2022

St. Oswald und der Samson. Um den Heiligen Oswald ranken sich Legenden und Brauchtum. Am Sonntag werden Oswaldikirtage gefeiert. Und der traditionelle Samsonumzug.

Oswaldi-Kirtage gibt es steiermarkweit. In Krakaudorf wird der Pfarrpatron aber ganz besonders gefeiert. Um 6 Uhr wird die Bevölkerung von den Böllerschützen geweckt, um 7 Uhr folgt der Weckruf der Schützenmusikkapelle, die seit 1740 bestehen soll und in Franzosenuniform auftritt. Nach Schützenamt, Hochamt und Prozession mit weiß gekleideten Mädchen und Marienstatuen, steht am Nachmittag der Samsonumzug im Mittelpunkt. Er beginnt um 13.30 Uhr am Kirchplatz, zieht am Nachmittag durch Krakaudorf und wird dabei an die 150 Tänze absolvieren. Armin Siebenhofer und Heimo Zorko tragen heuer den 6 Meter hohen und 75 kg schweren Samson, dessen Kopf 1809 von einem französischen Soldaten geschnitzt wurde, der als Deserteur in Krakaudorf versteckt wurde.