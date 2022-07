Kunstprojekt in der Schönaugasse

Ein Holz-Baum als Platzhalter - bis ein echter gepflanzt wird

Auf dem kleinen Parkplatz an der Kreuzung der Schönaugasse und der Wielandgasse ist ein Holz-Baum in die Höhe gewachsen - stellvertretend für viele Bäume in der Stadt, die noch gepflanzt werden müssten.