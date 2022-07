Kindheitsträume fühlen sich so leicht an. Alles ist einfach, man hat eine Idee, sucht sich die Schauspieler, dreht einen Film, bringt ihn ins Kino und erntet dafür viel Applaus. Der Grazer Peter Auer-Grumbach weiß inzwischen, dass es im Filmgeschäft häufig viel schwieriger ist. Während seines Studiums der "Darstellenden und Audiovisuellen Künste" an der Universität Lothringen produzierte er seine ersten Kurzfilme. Und schaffte es mit seinem Werk "80m²" beim "Short Film Corner" des Filmfestivals von Cannes prompt ins Rampenlicht. Sein erster Erfolg.