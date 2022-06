13.28 Uhr: Das Wettlesen geht in wenigen Minuten weiter. Zu Beginn der Nachmittagslesungen noch ein Tweet:

12.45 Uhr: Es ging zur Sache, das sieht auch die Twitter-Gemeinschaft:

12.36 Uhr: Insa Wilke lobt die Jahreszahlen, die von den Autorinnen und Autoren ins Gedächtnis gerufen werden. "Der Text hat einerseits das Naive, aber auch eine Härte. Und macht einen Bogen zu den derzeitigen Geschehnissen auf der Welt." Kastberger erkennt in dem Text die erste wirkliche Erzählung des Wettbewerbs: "Für meine Begriffe hatten wir noch nie eine Erzählung in dem Sinn. Und was mir gefällt: Wir haben hier bereits zwei verschiedene Arten kennengelernt, mit Geschichte umzugehen.

12.29 Uhr: Die Meinungen der Jurorinnen und Juroren gehen bei diesem Text weit auseinander. Tingler kritisiert: "Dieser Text hat alles, was man erwarten würde. Er strotzt nur so von Konventionalität, als hätte ihn ein Algorithmus geschrieben." Vea Kaiser meint: "Ja, er ist konventionell. Daran scheitere ich auch." Doch Juror Klaus Kastberger sieht es anders: "Ich könnte diesem Autor noch viel länger zuhören."

12.22 Uhr: Die Jury-Bewertungen starten: "Ich könnte dem Autor noch viel länger zuhören", sagt Klaus Kastberger. "Es ist eine große Übersetzungsleistung dessen, was die Großmutter mündlich erzählt hat und wie sich das in Schrift speichert. Der Text hat Witz und Humor."

11.58 Uhr: "Er klopft an die Tür des Exils, jeden Tag." - Mit diesen Worten beginnt der Text. Und Twitter ist schon wegen des Vorstellungsvideos ganz begeistert:

Dritte Lesung: Usama Al Shahmani

In Bagdad geboren, musste der Autor aus seiner Heimat wegen eines Theaterstückes fliehen. Er liest auf Einladung von Michael Wiederstein. Gedichte schreibt er zuerst in seiner Muttersprache. Prosa aber auch gleich auf Deutsch. "Porträt des Verschwindens" ist sein heutiger Text.

11.53 Uhr: Twitter erkennt gewisse Dschungelcamp-Schwingungen:

11.42 Uhr: Für Schwens-Harrant ist man "ganz nah an der Figur und dann wieder ganz woanders. Ich glaube, dass auch stilistisch noch ein bisschen Entschiedenheit fehlt."

11.39 Uhr: Tingler, der Khani eingeladen hat, wendet sich an seine Jury-Kollegen: "Ich bin überrascht, wie schnell ihr den Text kategorisiert. Es ist ein faszinierendes Gewebe aus Härte und Feinheit, was sich in der Figur widerspiegelt. Es liegt etwas sehr zartes, sanftes, melancholisches in dieser Figur, die sich in einem so harten Umfeld befindet."

11.35 Uhr: Vea Kaiser schließt sich der Kritik an: "Ich habe Probleme mit den Perspektiv-Wechseln." Doch fügt dann hinzu: "Ich fand den Text schon sehr, sehr stark. Wenn er genau in dieses Genre reingeht und diese wunderbaren Details bringt." Und Delius meint: "Man tut dem Text unrecht, wenn man ihn zu schnell als Genre-Text lesen möchte. Diese Schnelligkeit hat mich eher interessiert. Und ich hätte jetzt davon gerne ein Hörbuch, weil ich denke, dass die Kategorie des Sounds für diesen Text sehr wichtig ist."

11.30 Uhr: "Sehr gut erzählte Genre-Erzählung", findet Wilke. "Wir haben gleichzeitig eine Erzählung der Anpassung und eine soziale Erzählung." Michael Wiederstein sagt: "Sehr, sehr gelungener "Orange is the new black"-Einstieg. Doch es tut sich zu viel auf, um noch eine stringente Knast-Geschichte zu sein. Ich hätte gerne mehr erzählt bekommen, was dort passiert. Mir wirkt es unmotiviert zusammenkombiniert."

11.25 Uhr: Aber "@plbkwsk" sagt es richtig:

11.20 Uhr: Einige Versprecher beim zu schnellen Vorlesen führen zu Unmut in der Twitter-Gemeinschaft:

Mara Delius' teilt Meinung zum ersten Tag und was sie sich von heute und dem Wochenende erwartet:

Zweite Lesung: Behzad Karim Khani

11.10 Uhr: Behzad Karim Khani liest auf Einladung von Philipp Tingler den Text "Vae victis" (lat. "Wehe den Besiegten").

11.07 Uhr: Kleiner Sidefact am Rande: Die einzelnen Texte dürfen laut Statuten nicht vor Beginn der Lesung der Autorinnen und Autoren veröffentlicht werden. Deshalb werden sie nach und nach publiziert, sobald sie vorgetragen werden.

10.57 Uhr: Tingler bleibt bei seiner Meinung: "Offensichtliches Niveau-Gefälle. Finde den Text aber auch durchaus gelungen, doch er enthält Stellen, die reichlich banal sind." Aber auch die Twitter-Meinungen bleiben gleich wie vor der Jury-Bewertung:

10.51 Uhr: "Es wird sprachlich getanzt in diesem Text", meint die Vorsitzende Insa Wilke. "Es wird mit der Sprache gespielt. Das ist auch der Zusammenhang des Textes. Dadurch entwickelt er auch die Sogwirkung." Und Brigitte Schwens-Harrant schließt sich damit an: "Der Text ist der reif. Es ist schön, dass man auch eine Sprachmelodie erkennt. Das funktioniert sehr gut. Mich hat es aber auch beschäftigt, ob die Textteile zusammenhängen."

10.49 Uhr: Michael Wiederstein sieht es nochmals anders: "Diese Frau entscheidet sich gegen dieses Leben da draußen und daher finde ich, dass der Text so funktioniert und halte es für eine gelungene Komposition."

10.46 Uhr: "Ich finde diesen Text sehr gelungen, aber an gewissen Stellen zu lang, vielleicht sind einige Bilder zu sehr auserzählt. Ich hätte mir gewunschen, dass die Autorin mehr auf ihren Text vertraut. Aber er ist wunderbar", so Vea Kaiser. Und Philipp Tingler sagt: "Ich habe den Text anders gelesen als Mara Delius. Ich sehe diesen Text, den ich im ersten Teil auch sehr gelungen finde, als Illustration. Das Ich existiert nur in der Sichtbarkeit." Kritik äußerst er aber auch: "Für mich zerfällt der Text in zwei Texte. Das finde ich schade."

10.44 Uhr: Längerer Applaus als bei den gestrigen Texten aus dem Publikum. Und auch der Beginn der Jury-Bewertungen ist positiv: "Ich bin sehr froh, dass ich die Autorin über diesen Text kennengelernt habe. Der Text ist formal extrem interessant", sagt Mara Delius. "Ein großartiges Eremitinnen-Portrait."

Die Jury ist bereit © Huber-Lang

10.32 Uhr: Twitter scheint den Text zu mögen. Wie wird es die Jury sehen?

10.29 Uhr: Die Kröte (aus dem Text) wurde von der Autorin freigelassen.

Die Büchereien Wien schreiben das aus, was sich wohl viele denken.

10.18 Uhr: Das Publikum hört mittlerweile aufmerksam zu, das synchrone Blättern hat wieder eingesetzt und der Fokus liegt auf Marwans Lesung.

Erste Lesung: Ana Marwan

10.15 Uhr: Auf Einladung von Klaus Kastberger liest die gebürtige Slowenin Ana Marwan ihren Text "Wechselkröte". Sie beginnt und das Publikum ist noch ein wenig unruhig. Weil die Tonqualität des Vorstellungsvideos schlecht war? Weil jeder einen Text haben möchte, um selbst mitlesen zu können?

Und falls man sich bereits gefragt hat, welche Wörter am ersten Tag am häufigsten verwendet wurden, hat Twitter-User "@FabsNavarro" die Antwort parat:

10.09 Uhr: Und auch heute wird eines der Hauptthemen wohl die Namenswahl von Andreas Moster sein:

Am Donnerstag fand der erste Tag der deutschsprachigen Literatur statt. Begonnen wurde mit Hannes Steins Text "Die königliche Republik". "Die erste Geheimbotschaft war in einem Glückskeks versteckt", mit diesen Worten beginnt er zu lesen. Und der Literaturtag endete mit "Der Silberriese" von Andreas Moster, ein Text über einen alleinerziehenden Vater, der über ebendieses Vatersein geschrieben hat.

Heute gehen die Lesungen in die zweite Runde und die Kleine Zeitung ist wieder live vor Ort. Ein Fazit des gestrigen Tages zog Juror Philipp Tingler. Und auch, was er sich von den kommenden Tagen erwartet, erzählt er: