Nach zwei digitalen Ausgaben finden die mittlerweile 46. Tage der deutschsprachigen Literatur 2022 heuer wieder vor Ort statt. Im Ringen um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis werden fünf Frauen und neun Männer teilnehmen. Die Autorinnen und Autoren selbst, die Jury und das Publikum können nun auch wieder alle gemeinsam im Garten des ORF sowie im ORF-Theater anwesend sein.

Der Ablauf aber ist in diesem Jahr ein wenig anders. So lesen die 14 auf einer Literaturbühne im Garten und die Jury wird im Theater urteilen. Das Publikum kann dann zwischen den beiden Schauplätzen hin und her wandern. Eröffnet wurde der Bachmannpreis in diesem Jahr von der in Zagreb geborenen, österreichischen Schriftstellerin Anna Baar mit der Rede zur Literatur unter dem Titel "Die Wahrheit ist eine Zumutung".

Am Donnerstag beginnen um 10 Uhr die Lesungen von fünf Autorinnen und Autoren mit anschließender Jury-Diskussion. Die Moderation übernehmen Cécile Schortmann und Christian Ankowitsch. Und Schortmann stellt gleich zu Beginn die Frage in den Raum: "Ist die Diversität in der Literaturbranche da, oder noch nicht?" Die Antwort aber folgt noch nicht.

Den Start der Lesungen macht der in den USA lebende Hannes Stein mit "Die königliche Republik". "Die erste Geheimbotschaft war in einem Glückskeks versteckt", mit diesen Worten beginnt er zu lesen. Einen Auszug aus dem Text können Sie hier nachlesen.

Wolfgang Tischer, Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de, hat sich bereits eine Meinung zur ersten Lesung gemacht:

"Ruhig und präzise gelesen", findet Jurymitglied Mara Delius. "Ich liebe das Kauzige, das Abgehobene. Ich hasse den magischen Realismus", fasst es Klaus Kastberger, Professor für neuere deutschsprachige Literatur am Franz-Nabl-Institut der Universität Graz und Leiter des Literaturhauses Graz, zusammen. "Warum sagt er, dass er ein junger Schwarzer ist? Damit jeder 'Depp' es versteht. Das sagt viel über die Jetztzeit aus." Philipp Tingler kam 2020 neu in die Jury. Der Juror lebt in Zürich und mag es nicht kauzig, wie er sagt und erklärt: "Ich will auch nicht wie ein Depp behandelt werden, von einem Autor. Der ganze erweckt den Eindruck eines scherzenden, etwas ältlichen Verwandten mit vernünftigem Schuhwerk, der auf einer Familienfeier etwas erzählt, was man gar nicht hören will."