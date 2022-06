Die Festivals stehen vor der Tür und damit man nicht den Überblick verliert, hat die Kleine Zeitung einen Guide erstellt und einige der Veranstaltungen genauer unter die Lupe genommen. Den Start machte am Freitag „Rock am Ring“. Der Nürnburgring wird noch bis Sonntagabend gerockt und einige der Bands können sich schon einmal warmspielen, sind doch etwa Muse, Måneskin und die Sportfreunde Stiller in der kommenden Woche auch am Nova Rock vertreten.

“Es ist wie früher und das ist einfach schön“, freut sich Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar. Er ist nämlich zuversichtlich, dass der Sommer heuer wieder wie vor der Pandemie über die Bühne gehen kann. „Ich rechne damit, dass das Nova Rock ausverkauft sein wird“, sagt er. Möglicherweise gebe es sogar einen neuen Besucherrekord mit deutlich über 200.000 Gästen.

Mehr als doppelt so viele Festival-Fans werden im August in Ungarn erwartet. Wer also ein Festival der etwas anderen Art erleben möchte, sollte ins Nachbarland zum Sziget fahren. Csaba Marinka, PR-Manager des Festivals, sagt: „Dieses Jahr wird es ein großes Comeback mit internationalen Superstars feiern und wie immer die unterschiedlichsten Genres präsentieren.“ Dort gibt es neben Musik, unter anderem von Dua Lipa und Justin Bieber, auch Drag-Shows und die Möglichkeit, sich in der Donau abzukühlen.

Etwas weiter entfernt, nämlich in England, kann man sich noch im Juni eines der seit 1970 größten Open-Air-Musikfestivals ansehen - das Glastonbury Festival. Dort treten etwa Billie Eilish und Olivia Rodrigo auf.

Und wer Jason Derulo einmal live und nicht nur auf Tik Tok sehen möchte, kann das Frequenzy besuchen, wo auch Raf Camora auftritt.

Bella Italia wird ebenso musikalisch

Heiß, heißer, Lignano: Das war vielleicht schon immer so und ist diesen Sommer nicht anders. Wer die Badehose einpackt, ist gut beraten, wenn er am 2. und 3. Juli zur Jova Beach Party anreist. Der italienische Musiker Jovanotti macht den Strand zur Partyzone: 40.000 Gäste werden am ersten, 30.000 am zweiten Tag erwartet. „Für den 3. Juli sind noch ein paar Karten über Ticketone zu haben“, sagt Pressesprecher Luigi Vignando. Das Lignano-Konzert von Måneskin am 23. Juni ist hingegen schon ausverkauft: 27.500 Fans werden erwartet.

Neben vielen italienischen Superstars wie Zucchero (7. Juli in Palmanova) oder Antonello Venditti und Francesco de Gregori (18. Juli Treviso, 24. Juli Palmanova), beehrt Steve Hackett am 26. Juli Udine und Ben Harper am 2. August Palmanova. Und das No Borders Music Festival bei Tarvis ist nicht nur wegen der einzigartigen Bergkulisse in den Julischen Alpen ein Erlebnis: Heuer gastieren Tommaso Paradiso (23. Juli), Jan Garbarek/ Trilok Gurtu/ Paolo Fresu (24. Juli) und der Cantautore Brunori Sas (31. Juli) am oberen der Fusine-Seen und Benjamin Clementine am 6. August beim Rifugio Gilberti auf der Sella Nevea.