Der Grazer Schlossberg wird auch heuer wieder Austragungsort für eine Vielfalt von sommerlichen Programmen: Von Kabarett über Austropop, Schlager, Musical und Orchesterkonzerten bis hin zu "Metal on the Hill" ist alles vertreten. Alvaro Soler, Silbermond und Gregor Meyle sind noch im Mai zu hören, später im Sommer werden noch Bilderbuch, Cro oder die Paldauer erwartet, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Auch in diesem Jahr könne man "ein Programm präsentieren, das bunter und abwechslungsreicher kaum sein könnte. So bieten wir erneut herausragendes Entertainment aus den verschiedensten Genres auf dem Grazer Schloßberg – von Neo-Austropop bis Metal, über Weltmusik bis hin zu Spitzensport", betonte Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Grazer Spielstätten.

"Metal on the Hil"

Wolf Haas ist mit "Müll" zu erleben, Gernot Kulis bringt sein Kabarettprogramm und Konstantin Wecker sorgt für kritische Töne. Für Klassik-Fans steht ein Gastspiel von Verdis "Nabucco" auf dem Programm, außerdem gibt es Filmmusik von "Herr der Ringe" und "Harry Potter". Ein Erlebnis der ganz anderen Art ist das "Silent Cinema", wenn sich das Publikum zwar gemeinsam einen Film auf der Leinwand ansieht, der Ton aber in individueller Lautstärke über Kopfhörer kommt.

Die Paldauer lassen es schlagermäßig krachen, aber an Lautstärke ist vermutlich das zweitägige "Metal on the Hill"-Festival kaum zu überbieten. Sanftere Töne wird es bei der "Jazz Redoute" geben, und den Schlusspunkt setzt Ende August die Grazer Band Granada mit ihren Mundart-Songs.

Alle Details zum Programm finden Sie hier.