20. Mai 2022

"Weißt du wieviel Sternlein stehen?" Diese Frage ist Motto des kommenden Konzerts der Neuen Hofkapelle Graz. Im 18. Jahrhundert begann man den Himmel ausgiebig zu beobachten. Davon wurden etliche Komponisten inspiriert. Haydns Oper „Il mondo della luna“ spielt in einer von Menschen konstruierten Mond-Welt; das Singspiel „Astrologus“ des Klerikers, Wissenschaftlers und Komponisten Pater Placidus Fixlmillner erzählt humoristisch von der Astrologie. Der berühmte Astronom Herschel entdeckte nicht nur den Uranus, sondern schuf auch ein Konzert für Oboe und Orchester. Damit verzaubert Andreas Helm.

Minoritensaal, Graz. 20. 5., 20 Uhr. Tel. 0681-81 579 110 www.hofkapelle.at

20. Mai 2022

Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert, wenn Johannes Silberschneider mit genialer Mimik und authentischer Mundart Herms Fritz' witzige, von tief-schwarzem Humor durchzogene minimalistische Kunstwerke interpretiert und gemeinsam mit Kurt Gober, Klaus Ambrosch und Chris Seiner die Bühne swingt! Der sympathische Schauspieler liest die Mundart-Gedichte so gut, wie Herms Fritz sie schreibt. Die Musiker schaffen subtile Klangbilder und spielen Rock und Blues zum Niederknien.

Stadttheater, Leoben. 20. 5., 19 Uhr. Tel. 0699-13 33 33 66





Silberschneider & Stub'n Tschäss © KK

20. Mai 2022

Die Marold ist „vielseitig desinteressiert". Als Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Autorin und Mutter ist Eva Maria Marold eigentlich sehr vielseitig. Das Kabarettsolo rund um verwunderliche Gegensätze heißt dennoch „Vielseitig desinteressiert".

Komödie Graz. 20. 5., 19.30 Uhr. Tel. 0664-53 69 770





Eva Maria Marold © Andreas Müller

20. und 21. Mai 2022

Es ist nicht, wonach es aussieht. Der verheiratete Anwalt Alain Kramer wacht eines Morgens nackt neben seinem ebenfalls nackten Kollegen auf. Was ist da bloß passiert? Niemand kann sich das erklären. Das Theater Lechthaler-Belic zeigt die für den Molière-Theaterpreis nominierte Komödie „Zwei Männer ganz nackt“ von Sébastien Thiéry.

Das le-be, Herrgottwiesgasse, 4, Graz. 20., 21. 5., 19.30 Uhr (Weitere Termine: 27. 5. und 1., 3., 4. 6.) Tel. (0316) 68 03 15





Zwei Männer ganz nackt © Sascha Amodeo

21. Mai 2022

Volkskultur und Tradition. Bei der „Steirischen Roas“ treffen Musikanten, Sänger, Volkstänzer, Mundartdichter, Kunsthandwerker und Repräsentanten der steirischen Tracht auf regionale Kulinarik und entführen Besucherinnen und Besucher in die erfrischend bunte Welt der Steirischen Volkskultur. Im Rahmen einer geführten Wanderung erlebt man Volkskultur und Tradition in allen Facetten – gerade an besonderen Kraftplätzen der Steiermark. Der Auftakt der Roas findet heuer in St. Anna am Aigen statt, das malerisch im steirischen Hügelland eingebettet ist und außerdem hervorragende Weine und die einzige gesamtsteirische Vinothek zu bieten hat. Beginn ist um 9.30 Uhr mit der Feldmesse; um 11 Uhr startet die Rundwanderung mit musikalisch-kulinarischem Programm.

www.steirische-roas.at. 21. 5.

Steirische Roas © Mario Buehner

21. und 22. Mai 2022

Auswegloses Chaos? Die widrigen Ereignisse sind zu viel für den Anlageberater Bert. Die letzte Nacht vor den Flitterwochen mit Bess, hat er mit einer anderen Frau verbracht, die er nun am Morgen nicht mehr los wird. Finanziell schlittert er in eine Katastrophe, denn sein New Yorker Partner hat mit seinem Vermögen Bankrott gemacht. Ein Finanzinspektor steht bereits vor der Tür und lässt sich nicht abweisen. In dieser ausweglosen Situation beschließt er sich das Leben zu nehmen. Wozu er aber in seinem burn out- ähnlichem Zustand nicht mehr fähig ist. (Dass ihm dazu der Mut fehlt, will er sich nicht eingestehen.) Sein übereifriger Diener Bob stiftet zusätzlich Verwirrung, da er voreilig das Ableben von Bert verkündet. Aus dieser ausweglosen Situation kann Bert nur mehr ein „Wunder“ retten... Die Komödie „Burn out 2.0" von Alexandre Lombard erzählt davon.

Kulturkeller Gleisdorf. 21. 5., 19.30 Uhr, 22. 5., 17 Uhr (Weitere Termine: 24. bis 26. 5.) Tel. 0664-60 26 01 461

Kellertheater Gleisdorf © KK

22. Mai 2022

Start in die Open-Water-Saison. Jedes Jahr nutzen Schwimmer aus dem In- und Ausland den Apfelland Schwimm-Marathon zum Start in die Open-Water-Saison. Der Stubenbergsee liegt in der klimatisch wärmsten Region Österreichs in der Oststeiermark. 1,9 km, 3,8 km oder 5,7 km Distanz können von den Schwimmern bewältigt werden.

Stubenbergsee. 22. 5., 10 Uhr. www.apfelland.info

Apfelland Schwimm-Marathon © KK

22. Mai 2022

Spektakuläre Natur. Im Katerloch, Österreichs tropfsteinreichster Schauhöhle, wird wieder zur Höhlenführung geladen, die von der Fantasiehalle bis zum Seeparadies reicht.

Dürntal 10, Weiz. 22. 5., 14.30 Uhr. Tel. 0664-48 53 420





Katerloch © Juergen Fuchs

22. Mai 2022

„Denn sie sollen getröstet werden". Krieg, Schmerz, Leid und Tod trüben die Zukunftsperspektive der Menschheit. Der Grazer Chor mondo musicale und die jungen Musikerinnen und Musiker des international besetzten Grazer Orchesters „Con Fuoco“ möchten der Perspektivenlosigkeit „mit Feuer“ Trost und Hoffnung entgegen setzen. Mit der Aufführung des wunderbaren "Brahms-Requiems" gedenkt der Chor seines seines Gründers und Leiters Markus Zwitter. Landeschorleiterin Miriam Ahrer dirigiert und übernimmt Zwitters Nachfolge. Solisten sind: Birgitta Wetzl und Ewald Nagl.

Basilika, Stift Rein. 22. 5., 19 Uhr. Tel. 0664-46 500 92

Miriam Ahrer © KK

22. Mai 2022

„Power of Soul". Als Gewinner von drei Downbeat Awards hat Ulrich Ellison internationale Anerkennung als Gitarrist und Songwriter erlangt, dessen Sounds und Klänge an der Grenze zwischen Blues-Tradition und zeitgenössischem Rock liegen. Ellisons Gitarrenstil ist virtuos und sein Sound hat ätherische Qualität. Am Sonntag ist er mit seiner Band in Frauental.

bluegarage, Frauental. 22. 5., 19 Uhr. Tel. 0664-30 72 395





Ulrich Ellison © KK