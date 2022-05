13. bis 15. Mai 2022

Aktuelle Kunst hautnah erleben. Die „Arge aktuelle kunst in graz“ lädt wieder zu den Galerientagen. Über 40 Programmpunkte finden in 28 Grazer Kunstinstitutionen statt. Da gibt es Vernissagen, Performances, Diskussionen, Führungen, Künstlergespräche. In der Halle für Kunst findet das Symposium „Climate Change & Environment Justice“ statt, die Werkstadt Graz bringt „Demokratisches Theater“, ein „Kartenspiel zur Lockerung mentaler Blockaden“ und die Galerie Transit eine Performance mit Kontrabassflöte und Live-Elektronik.

Akademie Graz, Camera Austria, esc, Forum Stadtpark, Kulturzentrum

Minoriten, Kunstgarten, MUWA, Neue Galerie, QL-Galerie, rotor u. v. a. Graz. 13. bis 15. 5. www.aktuellekunst-graz.at. Eintritt frei!





13. bis 15. Mai 2022

Schreiben über Afrika. Bei den Tagen der afrikanischen Literaturen sind fünf Schriftsteller zu Gast: Unter dem Motto „Schreiben über Afrika – mit und aus Europa“ lesen Ishraga Mustafa Hamid, Patrick Addai, Fiston Mwanza Mujila, Hemley Boum und Lubi Barre. Dazu gibt es eine Podiumsdiskussion, Musik, Buffet, Geschichten für Kinder und einen offenen Schreibworkshop.

Kulturzentrum bei den Minoriten, Mariahilferplatz 3, Graz. 13. bis 15. 5. Tel. (0316) 72 46 83 www.chiala.at

13. und 14. Mai 2022

„Tangorausch“ – in Poesie und Musik. Emigration, Abschied, Einsamkeit. Das Programm „Pro-tango-nist“ entkommt dem Schmerz durch die Flucht in die Sinnlichkeit des Tango. Die Interpreten sind: Schauspieler Daniel Doujenis und das Musikduo Sawoff & Brandau.

Festsaal St. Leonhard, Graz. 13. und 14. 5., 19 Uhr. Tel. 0664-960 49 47

14. Mai 2022

Berührend und eindringlich. Komponist Hans Zender ging es in seiner „komponierten Interpretation“ von Schuberts „Winterreise“ darum, „die Zukunft des Werkes auf seine Originalgestalt“ rückzuprojizieren, um dessen „existenzielle Wucht“ dem heutigen Hörer vorzuführen. Die Grazer Philharmoniker und Maximilian Schmitt interpretieren das eindringliche Werk unter der Leitung von Roland Kluttig.

Oper, Graz. 14. 5., 19. 30 Uhr. Tel. (0316) 80 00

14. Mai 2022

Mittelalterliche Kulinarik. Wie schmeckt das Mittelalter?

Der Verein KuliMA (kulinarisches Mittelalter) der Uni Graz beantwortet diese Frage beim Uni-Pop-Up-Store mit Riechquiz und Kostproben.

Herrengasse 16, Graz. 14. 5., 10 bis 13 Uhr. popupstore.uni-graz.at

Täglich (13. bis 15. Mai 2022)

"Das Auge des Barock". Das Zisterzienserstift Rein widmet heuer seine Ausstellung dem großen Barockmaler Joseph Anton Amonte. Die zahlreichen Fresken und Tafelbilder aus dem 18. Jahrhundert und die 40 Gemälde der Äbtegalerie weisen ihn gewissermaßen als „Auge des Barock“ aus.

Stift Rein. Führungen: täglich, 10.30 und 13.30 Uhr. Tel. (03124) 51 6 21-11

Täglich (13. bis 15. Mai 2022)

Süße Tierbabys. Die Polarwölfe in der Tierwelt Herberstein haben entzückende Vierlinge bekommen (der 1. Nachwuchs seit 15 Jahren!) und im Streichelzoo gibt es seit kurzem einen weißen Barockesel. Bemerkenswert! Denn: Weltweit gibt es nur mehr 300 Tiere dieser Rasse.

www.tierwelt-herberstein.at. Täglich, 9 bis 17.30 Uhr. Tel. (03176) 80 7 77

15. Mai 2022

Ulrich Tukur singt. Der bekannte Schauspielstar, Musiker und Autor Ulrich Tukur kommt mit seinen Rhythmus Boys und bringt im Programm „Rhythmus in Dosen“ Musik der 30er und 40er.

Komödie Graz. 15. 5., 19.30 Uhr. Tel. 0664-53 69 770

15. Mai 2022

Genussradrundfahrt. 18 Genuss- und Erlebnisstationen und 34 Labestationen bei Wirtshäusern, Buschenschänken und Direktvermarktern und ein Gewinnspiel locken zur Genussradrundfahrt der Ökoregion Kaindorf. Ersatz bei Regen ist am 22. 5.

Mehrzweckhalle Kaindorf. 15. 5., ab 9 Uhr. Tel. (03334) 31 4 26

15. Mai 2022

Internationaler Museumstag. „Museen mit Freude entdecken“ lautet heuer das Motto des Internationalen Museumstages. Am Sonntag ist in vielen Museen freier Eintritt. Das Universalmuseum Joanneum beherbergt 19 Museen an 14 Standorten. Mit Ausnahme des Freilichtmuseums Stübing und der Tierwelt Herberstein ist am Sonntag in allen Ausstellungen freier Eintritt. Das Angebot reicht von „Ladies und Gentlemen“ in der Neuen Galerie bis zur Rosegger-Schau in Krieglach.

„Engelshüter, Glücksfund & Lebenselixier“ heißt es im Diözesanmuseum Graz: Drei Kurzführungen (13.30, 14.30 und 15.30 Uhr) zu drei außergewöhnlichen Objekten der Sonderausstellung „Himmlisch Irdisch“ sollen zeigen, wie lust- und freudvoll ein Museumsbesuch sein kann und welch erstaunliche Geschichten sich hinter einzelnen Ausstellungsstücken verbergen. Freier Eintritt ist am Sonntag auch im Graz Museum und im Graz Museum Schlossberg.

www.museum-joanneum.at, www.dioezesanmuseum.at, www.grazmuseum.at