Vor 20 Jahren war es „wahrscheinlicher, dass eine Frau G7-Staatschefin oder 4-Sterne-Generalin wird, als Dirigentin eines großen amerikanischen Orchesters.“ So Marin Alsop, eine Dirigier-Pionierin, die heute Chefin beim RSO Wien ist. Vor 20 Jahren gründete Alsop mit dem Unternehmer Tomio Taki eine Organisation, die gezielt Dirigentinnen fördert. 30 Künstlerinnen erhielten seither Stipendien, 2007 wurde Mei-Ann Chen für das Förderprogramm ausgewählt. Chen ist seit letztem Jahr Chefdirigentin des Grazer Orchester Recreation und wird am 21. November eines der Jubiläums-Konzerte der „Taki Alsop Foundation“ dirigieren. Neben Beethoven steht dabei das Cellokonzert der 1980 in London geborenen Komponistin Anna Clyne auf dem Programm.



Es ist nicht die einzige Besonderheit, die Mei-Ann Chen ins Saisonprogramm 2022/23 platziert hat. Im Februar 2023 interpretiert sie mit dem Geiger Noah Bendix-Balgley dessen „Fidl-Fantazy, a Klezmer Concerto“. Bendix-Balgley, geboren in North Carolina, ist einer der ersten Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Und auch bei Mei-Ann Chens drittem Konzert im April 2023 gibt es Musik aus den USA: John Williams’ Musik zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ sowie dessen Oboenkonzert sind Teil eines Programmes, das mit Schuberts „Zauberharfe“ und Dukas’ „Zauberlehrling“ ganz auf Klangmagie setzt.





Insgesamt 13 Konzertprojekte bietet Recreation in Stefanien- und Minoritensaal, wobei man einige pandemiebedingte Änderungen beibehält, weil die Krise laut Orchesterintendant Mathis Huber auch eine Lehrmeisterin fürs Veranstalten war. Die Konzerte werden wieder 60 bis 70 Minuten ohne Pause dauern, und es bleibt bei größerer Beinfreiheit sowie den Doppelterminen um 18 und 20 Uhr. Weil man die Säle künftig wieder voll besetzt, entfallen künftig im „großen Abo“ im Stefaniensaal die Dienstags-Termine.



Am Dirigentenpult gastieren Michael Hofstetter (zum Saisonauftakt mit einem Schubert-Programm), Andreas Stoehr (mit Tschaikowsky), Elisabeth Fuchs (mit Wiener Klassik), Patrick Hahn (mit Rachmaninoff), Wolfgang Redik (mit Streichermusik) und Daniela Musca (mit Gershwin). Im Minoritensaal kommen vier Barock-Projekte.



Infos: www.styriarte.com