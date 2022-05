Vom notwendigen „Wir-Gedanken“ sprach Vorstandsdirektor Florian Stryeck vom Hauptsponsor Raiffeisenbank. Ein „schönes Baby“ nannte Markus Schirmer, Pianist und künstlerischer Leiter von ar|:s:|onore, das Programm bei der Präsentation. Da passt es nur zu gut, dass auch die achte Ausgabe des Festivals wieder quasi ein „Familientreffen“ ist. Jedenfalls finden sich wieder viele alte Bekannte in der 27-köpfigen Schar jener, die mitmachen bei der „Inspiration“. So nämlich heißt das heurige Motto und meint musikalische Kreativität, die sich von Vorbildern beflügeln lässt. Sechs Konzerte locken einerseits zu Werken bekannter Künstler, „wir wollen aber auch zeigen, wie diese wiederum andere Komponisten maßgeblich in ihrem kreativen Schaffen beeinflusst haben“, erklärt Schirmer.



Neu bei der illustren Familienbande ist unter anderem Thomas Gansch beim heiteren Auftakt im Planetensaal des Schlosses Eggenberg, der als „Fest der guten Laune“ gedacht ist. Der Star-Trompeter von Mnozil Brass wird unter anderem in einem eigenen Werk beweisen, dass er auch Klassik mit der (in seinem Fall) Vatermilch aufgesogen hat.