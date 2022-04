Chorfans, aufgepasst! Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen kann das internationale Chorfestival "Voices of Spirit" heuer endlich wieder in seiner gewohnten Form begeistern. Von 25. bis 28. Mai soll unter dem Motto "New Horizons" Chören ein frischer Schwung verliehen werden. Bei Workshops, Meisterklassen und Konzerten darf aber nicht nur aufmerksam zugehört, sondern auch aktiv mitgestaltet werden. Auch was die Musikgenres angeht, sind der Musik kaum Grenzen gesetzt – vom Kärntnerlied über Jazz bis hin zu Beatboxing ist alles mit dabei.