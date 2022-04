Als einen „entrückten Ort in der Schwebe“ beschreibt Autor Johannes Hoffmann das Szenario, das er in „Nachtschattengewächse“ öffnet. Der Text des gebürtigen Grazers, der im Vorjahr mit dem ersten Retzhofer Dramapreis für junges Publikum ausgezeichnet wurde, handelt von einer Jugend am Kipppunkt: An einem nicht näher definierten Ort arbeiten sich vier Jugendliche an allem Kindlichen ab, um für die echte Welt gerüstet zu sein. Doch dann taucht Henrique auf, der Neue, der Sollbruchstellen sichtbar macht und abseits der Leistungsmaxime ein Fenster zur Freiheit öffnet.