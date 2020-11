In einem Festakt im Rittersaal des Palais Niederösterreich verlieh der Sektionschef Jürgen Meindl an zwei Künstler, die ihre Wurzeln in der Steiermark haben das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Hannes Rossbacher, Renate Polzer und Jürgen Meindl (von links) © Alois Rumpf

Renate Polzer und Hannes Rossbacher, die für ihren nationalen und internationalen künstlerischen Einsatz vom Heimatland Österreich bedankt wurden. In den Würdigungen von Gabriele Koschatzky-Elias und Jörg Mathera wurden die Highichts ihres bisherigen Wirkens wenig zugelassenen Gästen (die Ehrung fand noch direkt vor den neuen Coronaregeln statt) in Erinnerung gerufen.

Die gebürtige Bruckerin Renate Polzer war 20 Jahre als bildende Künstlerin und Kulturorganisatorin in der Südsteiermark - vornehmlich in Leibnitz - tätig. Hervorzuheben ist dabei ihre Arbeit für den Skulpturenweg Römerstraße und für die Landesausstellung

"Die Römer" 2004. Seit 1978 organisiert sie das Organisation des IMBS (Internationales Maler und Bildhauersymposion) in Österreich. Sie beschickte Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Galerien und Kulturzentren in Österreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien, Tschechische Republik, Polen, Italien und vielen anderen Ländern. Seit 2005 hat sie ihr Atelier und den Lebensmittelpunkt in Wien.

Hannes Rossbacher ist geborener Judenburger, seit mehr als 25 Jahren ist er mit der Schriftstellerin Claudia Rossbacher verheiratet, die beiden haben am Reinischkogel in der Weststeiermark ihre zweite Heimat gefunden haben. Mathera betonte in seiner Laudation Rossbaches umfassendes Wirken als Künstler und Art-Director, seine Designs (unter anderem für Falco) wie auche seine Experimentalfilme. Seit 2009 widmet er sich hauptsächlich der Malerei und schuf die Kunstfigur Das Zoff. Ursprünglich als Trickfigur für ein Musikvideo erdacht, wurde es später in einen Zyklus aufgenommen. Claudia und Hannes Rossbacher bei der Ehrung in Wien Foto © Alois Rumpf

Rossbacher neuester Zyklus "Pop Art Selfies" sei eine Serie plakativer Masken des Künstlers selbst, der sich verhüllt, verwandelt, vortäuscht, hervorsticht, sein Innerstes nach außen kehrt, sich immer wieder neu erfindet und in eine andere Gestalt hineinschlüpft, um in einer schnelllebigen Zeit, kurz innezuhalten.