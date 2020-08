Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verantwortlichen der Museen, Sponsoren und Gemeindevertreter präsentieren Eisenerz am 5. September als interessante Stadt mit acht sehenswerten Museen © Johanna Birnbaum

Es ist eine Premiere am Samstag, dem 5. September, in und für Eisenerz. Die große Bühne dafür bieten die acht Museen der Stadt, deren Verantwortliche und guten Geister zeigen wollen, wie interessant sich die Bergbaustadt Eisenerz auch museal präsentieren kann. Es soll ein Eintauchen in die Schätze der Stadt und der Region sein, aber auch zeigen, wie altes Gerbereihandwerk und liebevolles Renovieren einer baulichen Bruchbude ein museales Juwel schaffen. Es geht um das Bestaunen und Begreifen von Mineralien wie auch das Erleben der österreichischen Post- und Telegrafengeschichte. Es geht aber auch um das Begreifen, was eine Wehrkirche mit all seinen Schätzen bieten kann.