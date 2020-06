''Night of Light''Darum erstrahlen die Grazer Bühnen heute Nacht ganz in Rot

Oper, Schauspielhaus, Next Liberty, Orpheum und Dom im Berg werden heute Nacht in rotes Licht getaucht: Die Häuser der Bühnen Graz und „Klanglicht“ beteiligen sich an der europaweiten Aktion „Night of Light“, um ihre Solidarität mit der Eventbranche auszudrücken.

Die Oper Graz (hier beim Probelauf) und die anderen Häuser der Bühnen und Spielstätten Graz werden am Abend in rotes Licht getaucht © OchoResotto

In der Nacht vom Montag auf Dienstag werden Oper Graz, Schauspielhaus Graz, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater, Orpheum und Dom im Berg ihre Fassaden sowie das Lichtschwert unter der Patronanz von Klanglicht mit rotem Licht illuminieren. Damit reiht man sich in die Aktion „Night of Light“ mit teilnehmenden Kulturbetrieben in ganz Europa ein. Die Aktion ist versteht sich als "ein erneuter Appell an die Politik, der die Vielfältigkeit und Systemrelevanz der Veranstaltungswirtschaft eingehender als bisher thematisieren soll".