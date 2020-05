Literaturstipendium 2020 geht an Christopher Dolgan, Lyrikstipendium an Sonja Harter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günter Eichberger © KK

Auszeichnungen für gleich drei steirische Künstler wurden am Mittwoch bekannt gegeben: Der Schriftsteller Günter Eichberger erhält den Literaturpreis des Landes Steiermark, hieß es am Mittwoch aus dem Büro von Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Das Literaturstipendium 2020 geht an Christopher Dolgan, das Lichtungen-Lyrik-Stipendium an Sonja Harter, beide bekommen je 5.000 Euro.